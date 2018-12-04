В Воронежском государственном университете разработан сорбент для очистки вод от тяжелых металлов

Учеными Воронежского государственного университета был разработан инновационный сорбент, обладающий лучшими техническими характеристиками по сравнению с передовыми аналогами.

Разработанные и представленные в проекте мезопористые мезофазные материалы серии ММ находят свое применение в качестве носителей действующего вещества в медицине, эффективных катализаторов, сорбентов в сорбционных процессах очистки вод от тяжелых металлов и органических загрязнений, неподвижной фазы в хроматографии, а также покрытий в электронике, — подчёркивает автор проекта, кандидат химических наук Лилия Синяева.

Среди преимуществ использования этой группы веществ перед традиционно применяемыми в этих областях силикагелями, активированными углями и цеолитами отдельно можно выделить следующие:

*высокая площадь поверхности;

*узкое распределение пор по размерам;

*широкие возможности варьирования текстурных и функциональных характеристик получаемых материалов путем изменения условий синтеза и направленной модификацией поверхности.

Идея реализации проекта основывается на создании нового способа синтеза обращенно-фазового материала. Отсутствие на рынке на сегодняшний день аналогов предлагаемой технологии делает разработку чрезвычайно перспективной.

Мезопористые материалы, синтезируемые за рубежом (Sigma Aldrich, Sued Chemie), как правило, получены с помощью методик, требующих длительного времени реакции (более суток) и жесткого контроля условий протекания. Это приводит к высокой стоимости получаемых материалов и существенным отличиям в текстурных свойствах продуктов от партии к партии.

— Разработка технологии получения функциональных наноматериалов с заданными свойствами представляет важное значение в свете развития нанотехнологий и внедрения их в производство.

В проекте учёных ВГУ предлагается получение адсорбентов, структурированных на наноуровне и обладающих рядом преимуществ: высокой удельной поверхностью в сочетании с большим размером пор, а также высокой селективностью по отношению к целевым биологически активным веществам.

Стоит также отметить, что себестоимость предлагаемой автором методики видится в несколько раз ниже рыночной цены на зарубежные аналоги. Экономическая значимость проекта также подтверждается заявленным автором сотрудничеством и переговорами с компанией ГалаХим, которая имеет большой авторитет в России в этой области, — отмечает директор МИП ООО «Инновационный центр химического факультета БашГу» Диана Грибко.

Реализация проекта позволит создать новую стратегическую сырьевую базу для ряда отраслей промышленности страны и наладить производство мезопористых кремнийсодержащих материалов и композитов на его основе на качественно новом уровне, что обеспечит высокую технологичность, а следовательно, низкую себестоимость их промышленного производства, позволяющего выпускать материалы и изделия с высокой конкурентной способностью за счет высокого качества материала.

Это позволит увеличить объем производства продукции для химической и фармацевтической индустрии, электро- и приборостроения, а также обеспечит эффективную безотходную переработку природного сырья, снижение экологической нагрузки на природу, увеличение экспортного потенциала и замещение импорта.

План коммерциализации проекта предполагает создание малого инновационного предприятия по производству инновационных многофункциональных кремнийсодержащих материалов серии ММ, с привлечением в качестве одного из соучередителей Воронежского государственного университета.