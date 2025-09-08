Петербургский производитель медицинского оборудования НИПК «Электрон» расширил линейку ангиографов. На данный момент комплексы АКР «Электрон» являются единственной отечественной альтернативой зарубежным ангиографическим системам.

АКР позволяют проводить широкий спектр диагностических процедур и осуществлять контроль хирургических вмешательств в кардиологии, ангиологии, неврологии, онкологии и других областях.

В зависимости от потребностей лечебного учреждения, ангиограф может выпускаться в традиционном напольном исполнении или с потолочным креплением. Последнее упрощает доступ к пациенту и освобождает пространство для персонала.

Усовершенствованные аппараты обладают улучшенной четкостью и детализацией изображения при исследованиях. Ангиографы снабжены функцией ротационной ангиографии, позволяют получать 3D-изображения. А также обладают другими специализированными программами, востребованными, например, для выполнения стентирования. Благодаря использованию современных излучателей АКР может применяться для длительных исследований и вмешательств.

Обновление линейки ангиографических систем является еще одним шагом к доступной высокотехнологичной помощи в каждой российской больнице. Первые АКР уже поставлены в региональные медучреждения, с их помощью проводят плановые и экстренные операции.