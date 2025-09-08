Единственный в РФ отечественный производитель ангиографов представил обновление в линейке
Петербургский производитель медицинского оборудования НИПК «Электрон» расширил линейку ангиографов. На данный момент комплексы АКР «Электрон» являются единственной отечественной альтернативой зарубежным ангиографическим системам.
АКР позволяют проводить широкий спектр диагностических процедур и осуществлять контроль хирургических вмешательств в кардиологии, ангиологии, неврологии, онкологии и других областях.
В зависимости от потребностей лечебного учреждения, ангиограф может выпускаться в традиционном напольном исполнении или с потолочным креплением. Последнее упрощает доступ к пациенту и освобождает пространство для персонала.
Усовершенствованные аппараты обладают улучшенной четкостью и детализацией изображения при исследованиях. Ангиографы снабжены функцией ротационной ангиографии, позволяют получать 3D-изображения. А также обладают другими специализированными программами, востребованными, например, для выполнения стентирования. Благодаря использованию современных излучателей АКР может применяться для длительных исследований и вмешательств.
Обновление линейки ангиографических систем является еще одним шагом к доступной высокотехнологичной помощи в каждой российской больнице. Первые АКР уже поставлены в региональные медучреждения, с их помощью проводят плановые и экстренные операции.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В мире, где глобальные технологические гиганты традиционно задают тон ...sp;этом рынке, но и внести весомый вклад в развитие отрасли.
- В мире, где глобальные технологические гиганты традиционно задают тон ...sp;этом рынке, но и внести весомый вклад в развитие отрасли.
- Петербургский производитель медоборудования НИПК «Электрон» нач...ства особенно актуальны в удаленных и труднодоступных местностях.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0