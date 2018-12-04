В Калининградской области введен в эксплуатацию новый тепличный комплекс

Расширил производственные мощности один из крупнейших в Калининградской области производителей овощей и картофеля — ООО «Орбита-Агро».

Высокотехнологичный круглогодичный тепличный комплекс площадью 3,3 гектара введен в эксплуатацию в Гвардейском городском округе. Производство комплекса ориентировано на выращивание томатов, огурцов, зеленых культур. Выход на проектную мощность комплекса обеспечит дополнительное производство 900 тонн овощной продукции в год. Ранее в 2014 году ООО «Орбита-Агро» ввела в строй тепличный комплекс для выращивания огурцов и томатов. Это тепличный комбинат общей площадью 2,2 гектара, мощностью более 550 тонн огурцов и свыше 500 тонн томатов.

Всего площадь закрытого грунта в Калининградской области в 2018 году составила 24,4 гектара (на 6% больше уровня 2017 года). На 26 ноября собрано 2 632 тонны овощей закрытого грунта. Это на 13% выше показателя на аналогичную дату прошлого года.