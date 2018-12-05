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Энергетика и ТЭК

Третий блок Прегольской ТЭС в Калининграде ввели в эксплуатацию

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Третий блок новой Прегольской теплоэлектростанции в Калининграде ввели в эксплуатацию на два месяца раньше утвержденного российским правительством срока, сообщила пресс-служба калининградского филиала ООО «Интер РАО — Инжиниринг».

Энергоблок № 3 успешно прошёл тестирования для аттестации. За 72 часа испытаний ПГУ проработала при максимальной и минимальной нагрузке, разгружалась до нижнего предела мощности, прошла тестирование набора и сброса нагрузки. Кроме того, была подтверждена устойчивая работа оборудования в течение 8 часов на нагрузке технологического минимума, а также испытания на выделенный район.

После завершения испытаний 29 ноября Ростехнадзор выдал заключение о соответствии вводимого объекта проектной документации, техническим регламентам, и нормативно-правовым актам, в том числе требованиям энергетической эффективности.

  •  © ria.ru

Строительство Прегольской ТЭС мощностью 454 МВт, состоящей из четырех парогазовых блоков, велось с июля 2016 года. Генеральным подрядчиком выступал ООО «Интер РАО — Инжиниринг», в строительстве было задействовано множество организаций, среди которых более десятка калининградских компаний.

Ранее досрочно были введены первый и второй энергоблоки станции. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы на четвертой парогазовой установке, ее планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2019 года.

В регионе по решению правительства РФ строятся четыре электростанции (три на газовом топливе, одна угольная) суммарной мощностью около 1 ГВт. Новые энергомощности позволят обеспечить энергобезопасность Калининградской области, а также существенно повысить маневренность и управляемость энергосистемы самого западного региона страны.

Две станции — Маяковская ТЭС в городе Гусеве и Талаховская ТЭС в Советске — были введены в эксплуатацию в начале этого года. Новая угольная теплоэлектростанция Приморская строится в Калининградской области как запасная и будет работать в режиме «холодного резерва».

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https://ria.ru/teplo/20181205/1543547207.html

Калининградская область
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    • novocaine2014.livejournal.com novocaine2014
      06.12.1810:30:52

      Мощные турбины пытаются разрабатывать. Но идёт тяжело. А станции нужны сейчас.

      #1090693
  • Сера Бэб Сера Бэб
    06.12.1808:18:54

    О! Неокомми сверху подтянулись))) Циркачи…

    #1090662
    • Human RS Human RS
      06.12.1813:33:20

      Ага. Один даже специально зарегистрировался для того чтобы здесь погадить.

      #1090737
  • Михаил Дьячков Михаил Дьячков
    06.12.1817:47:11

    Предваряя минусы скажу: я за все наше, но вести себя как страус в том мультфильме глупо. Надо адекватно оценивать ситуацию. Что бы вы ни думали, но то что большинство объектов энергетики(если не поголовно все) — это газовые турбины сименс и дженерал электрик,даже паровые теперь сименс пихают ФАКТ. Как бы обидно не было. Если вы про мощные ГТУ — так благополучно ГТУ-110 НАШУ стараниями чубайса на моих глазах похерили(теперь толи на японскую толи на французскую будут менять). Мне вдвойне обидно — я работаю именно в области строительства новых электростанций.Вагон рекламы про САБЕТТУ. Так там нашего оборудования с лупой не найдешь: немцы, америкосы, япошки. На одно надежда — что это мы так воруем технологии. Это про Сабетту. Энергетика — тупо распил(ибо тут у нас все технологии были и есть).

    #1090786
    • Нет аватара Veteran
      06.12.1819:19:29

      Допустим ГТУ-110 установили на ряд ТЭС где они работали и требовали доводки — но потом в связи с доступностью более доведенных ГТУ Сименс и General Electric,они получили распространение на Российских ТЭС! Сейчас в связи с санкциями вернулись к отечественным

      турбинам и стали доводить до ума турбину ГТУ-110м ! Те же Питерские «Силовые машины» имеют лицензии и опыт сборки газовых турбин большой мощности.

      #1090805
      • Михаил Дьячков Михаил Дьячков
        06.12.1820:17:09

        Это на каких «рядах ТЭС» их установили? Аж дух блин захватывает… «ГТУ-110м!» это та же 110, но не работоспособная вообще. Конечно сименс с америкосами самые доступные — они же санкции нам навешивают и войной грозят… Силовые машины, к сведению, принадлежат сименсу уже.

        #1090822
        • Нет аватара alvi
          06.12.1820:42:22

          Аж дух блин захватывает… «ГТУ-110м!» это та же 110, но не работоспособная вообще.

          110М — это попытка доведения до ума малоработоспособной ГТУ-110, разработки украинской «Зоря-Машпроект».

          #1090831
          • Михаил Дьячков Михаил Дьячков
            06.12.1822:41:21

            гту-110 очень даже работоспособная. и проработало четвертое изделие чуть ли не 10 лет.

            про «ряд ТЭС» я так понял отвечать нечего?

            110М в этом году ладно хоть никого не поубивала.

            Вы говорите о том про что ничего не знаете. За Вас отвечу: «ряд ТЭС» это одна единственная станция в г. Комсомольск. Два блока по две турбины на каждый. Первый блок на реконструкции замена ГТУ-110 на забугорное. На втором две в горячем резерве еще теплятся. Где 110м испытывается рассказать?

            #1090865
            • Нет аватара alvi
              06.12.1822:54:56

              За Вас отвечу: «ряд ТЭС» это одна единственная станция в г. Комсомольск.

              На Украине недолго проработала одна турбина. И Рязань ещё.

              #1090869
              • Михаил Дьячков Михаил Дьячков
                06.12.1823:09:38

                да да. Рязань. забыл. Было такое. Умеете пользовать поисковик не то что я свою память ))

                #1090872
                • Нет аватара alvi
                  06.12.1823:24:24

                  да да. Рязань. забыл. Было такое.

                  Так всё-таки, 110М от нечего делать стали делать, или проблемы с 110 были?

                  Вроде там резонанс камеры сгорания с турбиной неустраним был?

                  #1090875
                  • Михаил Дьячков Михаил Дьячков
                    07.12.1800:02:41

                    там на мой взгляд основными проблемами являются качество сборки и завышенная заявленная мощность 110 МВт. Когда я с ними работал платили им мало (сатурновцам) отсюда текучка кадров, собирали ее так что при работе она саморазбиарлась. На станции в каждом цехе есть витрина с кусками покореженных лопаток. Вибрация была проблемой. Про резонансы впервые слышу. НО сама турбина хорошая: то изделие, которое собиралось еще на машпроекте прошло все испытания и работало многие годы без проблем. Его разбирали на запчасти как донора, потом снова собирали и оно снова работало. А вот сатурновские изделия подвели. 110М… был там в этом году — никто надежд не питает — просто осваивают деньги(сатурн. станционным даже не интересно что там на стенде происходит).

                    #1090879
  • Александр Ермаков
    06.12.1822:04:18

    А я служил на берегу реки Преголя. Несомненный плюс.

    #1090856
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