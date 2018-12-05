Третий блок Прегольской ТЭС в Калининграде ввели в эксплуатацию

Третий блок новой Прегольской теплоэлектростанции в Калининграде ввели в эксплуатацию на два месяца раньше утвержденного российским правительством срока, сообщила пресс-служба калининградского филиала ООО «Интер РАО — Инжиниринг».

Энергоблок № 3 успешно прошёл тестирования для аттестации. За 72 часа испытаний ПГУ проработала при максимальной и минимальной нагрузке, разгружалась до нижнего предела мощности, прошла тестирование набора и сброса нагрузки. Кроме того, была подтверждена устойчивая работа оборудования в течение 8 часов на нагрузке технологического минимума, а также испытания на выделенный район.

После завершения испытаний 29 ноября Ростехнадзор выдал заключение о соответствии вводимого объекта проектной документации, техническим регламентам, и нормативно-правовым актам, в том числе требованиям энергетической эффективности.

Строительство Прегольской ТЭС мощностью 454 МВт, состоящей из четырех парогазовых блоков, велось с июля 2016 года. Генеральным подрядчиком выступал ООО «Интер РАО — Инжиниринг», в строительстве было задействовано множество организаций, среди которых более десятка калининградских компаний.

Ранее досрочно были введены первый и второй энергоблоки станции. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы на четвертой парогазовой установке, ее планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2019 года.

В регионе по решению правительства РФ строятся четыре электростанции (три на газовом топливе, одна угольная) суммарной мощностью около 1 ГВт. Новые энергомощности позволят обеспечить энергобезопасность Калининградской области, а также существенно повысить маневренность и управляемость энергосистемы самого западного региона страны.

Две станции — Маяковская ТЭС в городе Гусеве и Талаховская ТЭС в Советске — были введены в эксплуатацию в начале этого года. Новая угольная теплоэлектростанция Приморская строится в Калининградской области как запасная и будет работать в режиме «холодного резерва».