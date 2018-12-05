Тепличный комплекс площадью 9 га открыт на Ставрополье

Третий за последние 3 суток крупный тепличный комплекс открыт в нашей стране.

5 декабря новый тепличный комплекс, предназначенный для выращивания огурцов, был открыт ООО «Весна» в поселке Подкумок Предгорного района Ставрополья.

«Площадь новой теплицы составляет 9 га, производственная мощность — 3,8 тыс. тонн продукции в год», — рассказал на открытии руководитель компании Анатолий Пудло.

По его словам, создано 100 новых рабочих мест, работа теплиц обеспечит более 50 млн рублей поступлений в бюджеты разного уровня ежегодно. В теплицах не применяется искусственное освещение. «Особенность комплекса в том, что благодаря расположению в 6-7 световой зоне он может работать без искусственного досвечивания, значительно экономя на электроэнергии в себестоимости продукции», — рассказал Пудло.

Капиталовложения в проект составили более 1 млрд рублей.

Ставрополье успешно расширяет площади тепличных хозяйств, наращивает экспортный потенциал, привлекает инвестиции в сельское хозяйство. С начала года в крае уже произведено свыше 70 тыс. тонн тепличной продукции, что на 20% больше, чем в 2017 году. К 2020 году планируется довести производственную мощность тепличных комплексов Ставрополья до 300 гектаров, а валовой сбор — до 120 тыс. тонн.

С реализацией проекта в Подкумке общая площадь теплиц в крае достигла 198 гектаров. Ставрополье сейчас занимает второе место в стране по площади тепличных комплексов.