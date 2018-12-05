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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Тепличный комплекс площадью 9 га открыт на Ставрополье

  •  © stavregion.ru

Третий за последние 3 суток крупный тепличный комплекс открыт в нашей стране.

5 декабря новый тепличный комплекс, предназначенный для выращивания огурцов, был открыт ООО «Весна» в поселке Подкумок Предгорного района Ставрополья.

«Площадь новой теплицы составляет 9 га, производственная мощность — 3,8 тыс. тонн продукции в год», — рассказал на открытии руководитель компании Анатолий Пудло.

По его словам, создано 100 новых рабочих мест, работа теплиц обеспечит более 50 млн рублей поступлений в бюджеты разного уровня ежегодно. В теплицах не применяется искусственное освещение. «Особенность комплекса в том, что благодаря расположению в 6-7 световой зоне он может работать без искусственного досвечивания, значительно экономя на электроэнергии в себестоимости продукции», — рассказал Пудло.

Капиталовложения в проект составили более 1 млрд рублей.

  •  © stavregion.ru

Ставрополье успешно расширяет площади тепличных хозяйств, наращивает экспортный потенциал, привлекает инвестиции в сельское хозяйство. С начала года в крае уже произведено свыше 70 тыс. тонн тепличной продукции, что на 20% больше, чем в 2017 году. К 2020 году планируется довести производственную мощность тепличных комплексов Ставрополья до 300 гектаров, а валовой сбор — до 120 тыс. тонн.

С реализацией проекта в Подкумке общая площадь теплиц в крае достигла 198 гектаров. Ставрополье сейчас занимает второе место в стране по площади тепличных комплексов.

  •  © stavregion.ru

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http://www.stavregion.ru/news/2018/12/05/ploshad-teplic-na-stavropole-prevysila-190-gektaro/

тепличный комплекс , Ставропольский край , овощеводство
  • Nelton Nelton
    06.12.1813:45:48

    Пользуясь случаем — небольшое обсуждение.

    валовой сбор тепличных овощных культур по состоянию на 4 декабря 2018 г. в целом по стране составил 896,2 тыс. тонн (+28,2% к аналогичному периоду 2017 года)

     http://mcx.ru/press-servi...-ovoshchey-vyros-na-28-2/ 

    Если в прошлом году урожай овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях превысил 920 тыс. тонн, то в текущем году прогноз составляет более 1 млн тонн, что является очередным рекордом для отрасли.

     http://mcx.ru/press-servi...kh-ovoshchey-k-2024-godu/ 

    Менее чем за месяц хотят более 100 тыс.т. собрать?

    ну посмотрим.

    и на счет рекордов.

    В этой таблице

     http://www.gks.ru/free_do...ite/business/sx/val_1.xls 

    есть две графы,

    «овощи открытого грунта"

    и

    «овощи открытого и защищенного грунта"

    Вычитая одну из другой, получаем овощи защищенного грунта — и там уже по 2017 году 16389 — 14701 = 1 688 тыс.т. овощей защищенного грунта.

    Где подвох?

    #1090742
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