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Энергетика и ТЭК

На ПЭБ «Академик Ломоносов» состоялся энергетический пуск первой реакторной установки

  •  © www.rosenergoatom.ru

В Мурманске, на единственном в мире атомном плавучем энергоблоке (ПЭБ) «Академик Ломоносов», который сооружается на площадке ФГУП «Атомфлот» (предприятие Росатома) при участии специалистов АО «Балтийский завод», первая из двух реакторных установок (РУ-1) выведена на энергетический уровень мощности 10%. Таким образом, на ПЭБ состоялся энергетический пуск одного из двух реакторов — реактора правого борта.

«Энергетический пуск — это победа всего Росатома, — отметил заместитель генерального директора — директор по специальным проектам и инициативам Концерна „Росэнергоатом“ Павел Ипатов. — Это крайне важный этап, который осуществляется в рамках комплексных испытаний, и является по сути функциональной проверкой всего оборудования. Он проводится последовательно в несколько этапов: первый этап осуществляется на уровне 1-10% от номинальной мощности, а заключительный — на 110%. На каждом этапе проводится освоение режимов работы оборудования, автоматических регуляторов, системы безопасности и других устройств и систем, обеспечивающих возможность и, главное, безопасность дальнейшего подъема мощности энергоблока».

По его словам, перед энергетическим пуском РУ были подготовлены все необходимые условия для надежной и безопасной эксплуатации всего пускового комплекса: укомплектован и обучен оперативный и ремонтный персонал, разработаны эксплуатационные инструкции и оперативные схемы, техническая документация по учету и отчетности, подготовлены запасы топлива, материалов, запасные части, введены в действие системы диспетчерского и технологического управления (СДТУ) с линиями связи, системы пожарной сигнализации и пожаротушения, радиационного контроля, управления и защиты, вентиляции, устройства переработки и хранения радиоактивных отходов.

В ближайшее время планируется поэтапно нагрузить обе реакторные установки ПЭБ до номинальной мощности, чтобы подтвердить все заложенные в них характеристики и возможность эксплуатации в течение всего срока службы. Также будут определены основные характеристики обслуживающих систем ПЭБ на соответствие техническому проекту.

Главный этап пусковых операций — комплексные испытания ядерной энергетической установки ПЭБ — успешно стартовал 25 ноября и продлится до весны 2019 года. Основная задача данной технологической операции — убедиться, что плавучий энергоблок полностью готов к промышленной эксплуатации. Осенью 2019 года плавучий энергоблок будет отбуксирован в порт г. Певека (Чукотский автономный округ), где в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) заменит выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.

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Росатом, Росэнергоатом, Атомфлот, ПЭБ Академик Ломоносов, Балтийский завод
  • Soviet Assault Soviet Assault
    06.12.1819:53:03

           

    #1090810
  • Геннадий Тесёлкин Геннадий Тесёлкин
    07.12.1802:22:53

    Кто в курсе: во время этих этапов что применяется в качестве нагрузки?

    В холостую же реактор не могут разгонять

    #1090894
    • Нет аватара my.sdelanounas
      07.12.1809:11:42

      Да, тоже любопытно

      #1090915
    • Darth Darth
      07.12.1810:47:08

      При испытании турбогенераторов атомных ледоколов пр. 22220 на Кировэнергомаше оборудовали специальную распределительную подстанцию и т.н. «нагрузочные модули», представляющие собой, по рассказам причастных, тучу мощных нагревательных элементов, одна часть которых грела воду, а другая — воздух     Говорят, сами испытания были не для слабонервных, т.к. такое в постсоветское время делалось впервые.

      Очевидно, что в Мурманске сейчас смонтировали аналогичную установку с учётом наработанного опыта.

      #1090922
    • Нет аватара Владимир Никифоров
      07.12.1811:46:07

      Когда испытывают какие-либо генераторы, всегда используют электронагреватели чего-либо)

      #1090930
  • Нет аватара Андрей маркшейдер
    07.12.1811:18:52

    Понятно почему ПАТЭС в Билибино отправляют — с 1989 года население сократилось с 15,5 тыс. чел. до 5,2 тыс. чел. Закрылись предприятия и видимо ПАТЭС там долго будет не нужна… Откуда вообще столько оптимизма — кругом регресс, жуткое сокращение населения, предприятий- это в Москве реновация, а у нас п*и*з*д*е*ц.

    #1090926
    • MagiRus MagiRus
      07.12.1813:21:52

      С ума не сходите, примите галоперидол. ПАТЭС пойдет в Билибино через Белорусское море видимо? Вы бы хоть вопрос изучили — куда пойдет, что заменит, для каких проектов будет применяться прежде чем пороть тут чушь при всем честном народе…

      #1090946
    • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
      07.12.1814:41:17

      Как страшно жить!!!         

      #1090967
  • Геннадий Тесёлкин Геннадий Тесёлкин
    07.12.1811:33:23

    Греть нужно не только население

    #1090928
  • Нет аватара Владимир Никифоров
    07.12.1812:49:34

    Не мешало бы экспорт наладить таких судов. Либо, что лучше,сдавать в аренду какой-нибудь Японии

    #1090937
  • Нет аватара valeriy_r
    07.12.1814:01:18

    повторю самый популярный комментарий: покрасить бы нормально это чудо техники!

    #1090954
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