На ПЭБ «Академик Ломоносов» состоялся энергетический пуск первой реакторной установки

В Мурманске, на единственном в мире атомном плавучем энергоблоке (ПЭБ) «Академик Ломоносов», который сооружается на площадке ФГУП «Атомфлот» (предприятие Росатома) при участии специалистов АО «Балтийский завод», первая из двух реакторных установок (РУ-1) выведена на энергетический уровень мощности 10%. Таким образом, на ПЭБ состоялся энергетический пуск одного из двух реакторов — реактора правого борта.

«Энергетический пуск — это победа всего Росатома, — отметил заместитель генерального директора — директор по специальным проектам и инициативам Концерна „Росэнергоатом“ Павел Ипатов. — Это крайне важный этап, который осуществляется в рамках комплексных испытаний, и является по сути функциональной проверкой всего оборудования. Он проводится последовательно в несколько этапов: первый этап осуществляется на уровне 1-10% от номинальной мощности, а заключительный — на 110%. На каждом этапе проводится освоение режимов работы оборудования, автоматических регуляторов, системы безопасности и других устройств и систем, обеспечивающих возможность и, главное, безопасность дальнейшего подъема мощности энергоблока».

По его словам, перед энергетическим пуском РУ были подготовлены все необходимые условия для надежной и безопасной эксплуатации всего пускового комплекса: укомплектован и обучен оперативный и ремонтный персонал, разработаны эксплуатационные инструкции и оперативные схемы, техническая документация по учету и отчетности, подготовлены запасы топлива, материалов, запасные части, введены в действие системы диспетчерского и технологического управления (СДТУ) с линиями связи, системы пожарной сигнализации и пожаротушения, радиационного контроля, управления и защиты, вентиляции, устройства переработки и хранения радиоактивных отходов.

В ближайшее время планируется поэтапно нагрузить обе реакторные установки ПЭБ до номинальной мощности, чтобы подтвердить все заложенные в них характеристики и возможность эксплуатации в течение всего срока службы. Также будут определены основные характеристики обслуживающих систем ПЭБ на соответствие техническому проекту.

Главный этап пусковых операций — комплексные испытания ядерной энергетической установки ПЭБ — успешно стартовал 25 ноября и продлится до весны 2019 года. Основная задача данной технологической операции — убедиться, что плавучий энергоблок полностью готов к промышленной эксплуатации. Осенью 2019 года плавучий энергоблок будет отбуксирован в порт г. Певека (Чукотский автономный округ), где в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) заменит выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.