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Транспорт и логистика

В Москве завершилась замена составов на Филёвской линии метро

  •  © Фото из открытых источников

Продолжается постепенное обновление составов Московского метрополитена. В марте этого года составы новой модели 81-765/766/767 «Москва» начали поступать в электродепо «Фили», которое обслуживает Филёвскую линию столичной подземки, а уже в конце ноября в электродепо пришёл последний 27-й состав «Москва». Таким образом, «Фили» стало вторым электродепо Московского метрополитена, полностью укомплектованным составами «Москва», а Филёвская линия стала первой линией метро в Москве, на которой эксплуатируются только составы «Москва»!

В отличие от составов «Москва», которые уже эксплуатируются на Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линиях Московского метрополитена, Филёвская получила 6-вагонные составы модификации 81-765.2/766.2/767.2, отличающиеся другим расположением пассажирских сидений в головных вагонах, наличием складывающихся сидений в прицепных вагонах и одиночными вертикальными поручнями, установленными напротив дверей вагонов.

Составы модели 81-740.1/741.1 «Русич», которые ранее эксплуатировались на Филёвской линии, переданы на Арбатско-Покровскую линию, где восполнили дефицит составов, образовавшийся после ухода составов модели 81-760/761 «Ока» на Солнцевскую линию.

Кроме того, в ноябре свой первый состав «Москва» получило новое электродепо «Солнцево», которое обслуживает Солнцевскую линию и объединённый с ней участок Большой кольцевой линии. «Солнцево» стало 5-м электродепо Московского метрополитена, получившим «Москву», ранее составы этой модели получили электродепо «Выхино», «Планерное», «Свиблово» и «Фили».

В следующем году ОАО «Метровагонмаш» начнёт выпускать составы «Москва» в обновлённом виде:

  •  © Фото из открытых источников

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Москва, метро, электропоезд, 81-765/766/767
  • Нет аватара Dance
    07.12.1810:39:08

    Эх, когда до Липеца московское метро дотянут?!

    #1090920
    • A_SEVER A_SEVER
      07.12.1810:53:39

      когда до Липеца московское метро дотянут?
      Никогда — Московского метро в Липецке быть не может.

      #1090923
      • Нет аватара Cinik
        07.12.1817:19:57

        Хе. Мне вот кто бы раньше рассказал, что Москва будет до Калужской области, я бы тоже не поверил.

        #1090991
  • Илья Белов Илья Белов
    07.12.1815:45:15

    А что за обновленные составы «Москва»?

    #1090983
    • A_SEVER A_SEVER
      07.12.1817:09:36

      А что за обновленные составы «Москва»?
      Будет немного изменён внешний вид состава, а также поменяется пассажирский салон.

      #1090989
  • Никита Хатунцев Никита Хатунцев
    07.12.1817:50:54

    А почему на ФЛ заменили поезда? Там же и так были не самые старые Русичи.

    Отредактировано: Никита Хатунцев~17:51 07.12.18
    #1090995
    • A_SEVER A_SEVER
      08.12.1803:58:07

      Там же и так были не самые старые Русичи

      Русичи понадобились на АПЛ — линия стала длиннее (в 2012 году открыли станцию «Пятницкое шоссе»), а несколько составов АПЛ вышли из строя. На какое-то время проблему решили за счёт составов «Ока», которые были изготовлены раньше, чем открыли Солнцевскую линию.

      Но потом «Ока» ушла на свою линию, а вместо неё пришли «Русичи» с Филёвской.

      Плюс «Русичи» на АПЛ уже отработали десяток лет, и сейчас поочерёдно будут уходить в ремонт, а значит нужны резервные составы. А взять их можно только с другой линии (с Кольцевой или с Филёвской), т.к. эту модель составов больше не выпускают.

      Выбрали Филёвскую, где как раз шла реконструкция станций.

      #1091074
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