В Москве завершилась замена составов на Филёвской линии метро

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Продолжается постепенное обновление составов Московского метрополитена. В марте этого года составы новой модели 81-765/766/767 «Москва» начали поступать в электродепо «Фили», которое обслуживает Филёвскую линию столичной подземки, а уже в конце ноября в электродепо пришёл последний 27-й состав «Москва». Таким образом, «Фили» стало вторым электродепо Московского метрополитена, полностью укомплектованным составами «Москва», а Филёвская линия стала первой линией метро в Москве, на которой эксплуатируются только составы «Москва»!

В отличие от составов «Москва», которые уже эксплуатируются на Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линиях Московского метрополитена, Филёвская получила 6-вагонные составы модификации 81-765.2/766.2/767.2, отличающиеся другим расположением пассажирских сидений в головных вагонах, наличием складывающихся сидений в прицепных вагонах и одиночными вертикальными поручнями, установленными напротив дверей вагонов.

Составы модели 81-740.1/741.1 «Русич», которые ранее эксплуатировались на Филёвской линии, переданы на Арбатско-Покровскую линию, где восполнили дефицит составов, образовавшийся после ухода составов модели 81-760/761 «Ока» на Солнцевскую линию.

Кроме того, в ноябре свой первый состав «Москва» получило новое электродепо «Солнцево», которое обслуживает Солнцевскую линию и объединённый с ней участок Большой кольцевой линии. «Солнцево» стало 5-м электродепо Московского метрополитена, получившим «Москву», ранее составы этой модели получили электродепо «Выхино», «Планерное», «Свиблово» и «Фили».