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Транспорт и логистика

Автопарк ставропольской Росгвардии пополнился двадцатью автомобилями «Лада Гранта»

  •  © media.1777.ru

На строевом плацу краевого управления вневедомственной охраны Росгвардии ключи от новых автомобилей «Лада Гранта» получили сотрудники групп задержания.

Парк служебного автотранспорта пополнился двадцатью автомобилями.

Вся техника будет оборудована специальными световыми и звуковыми сигналами. На боковые поверхности автомобилей будет нанесено обозначение принадлежности машин к подразделениям Росгвардии. Затем она поступит в строевые подразделения филиалов.

  •  © media.1777.ru

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http://news.1777.ru/55998-na-stavropole-rosgvardiya-poluchila-novye-sluzhebnye-avtomobili?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ставропольский край, МВД, полиция, Росгвардия, служебные машины
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