Автопарк ставропольской Росгвардии пополнился двадцатью автомобилями «Лада Гранта»

На строевом плацу краевого управления вневедомственной охраны Росгвардии ключи от новых автомобилей «Лада Гранта» получили сотрудники групп задержания.

Парк служебного автотранспорта пополнился двадцатью автомобилями.

Вся техника будет оборудована специальными световыми и звуковыми сигналами. На боковые поверхности автомобилей будет нанесено обозначение принадлежности машин к подразделениям Росгвардии. Затем она поступит в строевые подразделения филиалов.