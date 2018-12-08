В Ставропольском крае открыто овощехранилище с мощностями первичной переработки сельхозпродукции

В Ипатовском городском округе открыто современное овощехранилище с мощностями первичной переработки сельхозпродукции.

Мощность хранения нового объекта составляет 6,8 тысячи тонн, возможности первичной переработки — до 500 тонн в сутки. Строительство объекта стоимостью около миллиарда рублей велось в 2017-2018 годах. Запуск овощехранилища принес Ипатовскому горокругу дополнительно 100 постоянных рабочих мест, в сезон число работников будет увеличиваться почти вдвое.

К 2020 году планируется построить вторую очередь овощехранилища, в результате чего общая мощность хранения превысит 16 тысячи тонн. Проект реализуется при государственной поддержке.

Как сообщил руководитель компании — инвестора «Иррико» Александр Петров, в хранилище размещается урожай картофеля и овощей, выращиваемых компанией на территории Ипатовского городского округа. С учетом особенностей местного климата инвестор одновременно с развитием логистики делает ставку на мелиорацию. Сегодня компанией созданы системы орошения на 6,5 тысячах гектарах. До 2020 года планируется увеличить эту площадь еще на 2,5 тысячи гектаров.

Общая мощность овощехранилищ на Ставрополье составляет 120 тысяч тонн. В том числе в этом году она расширилась на 8 тысяч тонн.