В Приморском крае начали выпускать композитные суда

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В Приморском крае начали выпускать так называемые композитные корабли. Они легче и прочнее металлических, а служат дольше. Новые возможности для развития бизнеса в регионе появились после того, как Владивосток получил статус свободного порта. Теперь его продукцию заказывает даже самая продвинутая в области судостроения страна — Южная Корея.