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Судостроение и судоходство

В Приморье спустили на воду грузопассажирскую баржу «Камчатка 2»

  • AF4A0222.jpg
  • AF4A0222.jpg
  •  © primorsky.ru

8 декабря 2018 года на Славянском судоремонтном заводе (Приморский край) спущена на воду самоходная баржа «Камачатка 2» проекта «Славянка» грузоподъемностью до 40 тонн.

Баржа предназначена для работы на переправах Камчатки. С ее помощью можно будет обеспечить пассажирские перевозки, а также доставку грузов и транспорта летом и осенью.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/4ubb4HcGxNA

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https://primgazeta.ru/news/sovremennuyu_gruzopassajirskuyu_barju_spustili_na_vodu_v_primore

Приморский край, Славянка, грузопассажирская баржа, Славянский судоремонтный завод
  • Kolyda Kolyda
    10.12.1811:48:33

    Посмотрел на верхнее фото и вдруг всплыло в голове — «Зиганшин-буги, Зиганшин-рок, Зиганшин съел второй сапог!». В начале 1960 года фотография подобной баржи, с характерной аппарелью в носу, и её славного экипажа несколько месяцев не сходила со страниц всех газетах тех времен.

    #1091587
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