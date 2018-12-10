В Приморье спустили на воду грузопассажирскую баржу «Камчатка 2»

8 декабря 2018 года на Славянском судоремонтном заводе (Приморский край) спущена на воду самоходная баржа «Камачатка 2» проекта «Славянка» грузоподъемностью до 40 тонн.

Баржа предназначена для работы на переправах Камчатки. С ее помощью можно будет обеспечить пассажирские перевозки, а также доставку грузов и транспорта летом и осенью.

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