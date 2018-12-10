Введён в эксплуатацию Екатеринбургский укрупненный центр организации воздушного движения

Объем инвестиций в проект составил 1.52 млрд рублей. Это собственные средства ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Бюджетные средства не привлекались. Из нового укрупненного центра филиалом «Аэронавигация Урала» ГК ОрВД будет предоставляться аэронавигационное обслуживание над территориями Удмуртской Республики, Пермского края, Свердловской, Челябинской, Курганской, Кировской областей.

Генеральным подрядчиком по строительству и оснащению технологическим оборудованием является АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей».

Общая площадь воздушного пространства, подконтрольного Екатеринбургскому укрупненному центру составляет 686,6 тысяч кв. км. Протяженность зоны ответственности филиала «Аэронавигация Урала» с севера на юг до государственной границы Российской Федерации с Республикой Казахстан — 1116 км, с востока на запад — 1494 км.

В границах зоны ответственности проходят 86 маршрутов обслуживания воздушного движения, общей протяженностью 36 563 км, из которых: 20 600 км воздушные трассы, открытые для международных полетов, 11 903 км — маршруты зональной навигации, открытые для международных полетов, 4 060 км — внутренние воздушные трассы.

За последние три года в зоне ответственности филиала имела место тенденция увеличения интенсивности воздушного движения. Общее количество обслуженных воздушных судов за 2017 год составило 895 785, из них международных — 311 039, внутренних — 584 746, что в сравнении с 2016 годом увеличилось на 7,9%.

Екатеринбургский Укрупненный центр оснащен передовой автоматизированной системой организации воздушного движения (далее — АС ОрВД), в состав которой входят:

комплекс средств автоматизации управления воздушным движением на базе КСА УВД «Альфа-5»;

комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства на базе КСА ПИВП «Планета-5»;

система коммутации речевой связи на базе СКРС «Мегафон»;

комплекс документирования и воспроизведения информации на базе КДВИ «Гранит-6»;

система точного времени на базе СТВ «Метроном»;

комплекс средств защиты информации на базе ПСЗИ «Сфера»;

комплекс пультового оборудования на базе «Пульт-А».

Данное оборудование позволяет надежно и эффективно обрабатывать информацию, получаемую от наземных средств наблюдения, осуществлять управление воздушным движением посредством радиосвязи и поддерживать связь со смежными пунктами управления.

АС ОрВД производства ООО «Фирма «НИТА» поставлена по договорам с АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Система располагается в новом технологическом здании оригинальной планировки, находящемся в районе аэропорта Екатеринбург (Кольцово). Система построена на базе обновленных версии КСА УВД «Альфа-5» и КСА ПИВП «Планета-5», которая соответствует высшему уровню автоматизации по международной классификации. В технологическом здании Екатеринбургского укрупненного центра размещены 10 секторов Районного центра ЕС ОрВД Екатеринбург, диспетчерский пункт подхода аэродрома Екатеринбург (Кольцово), Зональный центр ЕС ОрВД.

Архитектурное построение технологического здания Екатеринбургского укрупненного центра многоуровневое, состоит из одноэтажной и трехэтажной частей. Трехэтажная часть здания представляет собой в плане сегмент кольца (236 градусов) высотой 18 м, стоящий на опорах. Технологическое здание построено в непосредственной близости с зданиями ФКУ «Уральский авиационный поисково-спасательный центр» с координационным центром поиска и спасания, таким образом, формируется замкнутое кольцо. Планируемая численность работающих в Екатеринбургском укрупнённом центре: персонал обслуживания воздушного движения — 195 человек, персонала планирования использования воздушного пространства — 56 человек, инженерно-технического персонала службы ЭРТОС — 28 человек. Новая АС ОрВД позволит повысить пропускную способность воздушного пространства, снизить эксплуатационные расходы, централизовать функции управления воздушным движением, а также повысить безопасность и эффективность организации воздушного движения в зоне ответственности Екатеринбургского укрупненного центра филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».