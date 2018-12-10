Новейшие бульдозеры поступили в железнодорожный батальон ЮВО в Волгограде

В батальон железнодорожного соединения Южного военного округа поступили новейшие ТМ10.11 ГСТ20 производва челябинского завода «ДСТ-Урал». Техника принята в парк соединения, проведено сезонное обслуживание и подготовка к работе.

Бульдозер с гидростатической трансмиссией ГСТ является новаторской разработкой как в России, так и во всем мире.

Бульдозер оснащен отечественным силовым агрегатом ЯМЗ (400 л.с.) Ярославского моторного завода. Он обеспечивает одни из лучших показателей по экономии топлива, шуму, надежности и ремонтопригодности в сочетании с гидростатической трансмиссией, которая реализует весь потенциал выходной мощности двигателя.

Новая шестигранная кабина обеспечивает оператору исключительный комфорт, просторное эргономичное рабочее место и прекрасный обзор.

В базовое оснащение кабины входят: системы безопасности, двойные вклеенные стеклопакеты, автономный подогреватель, кондиционер, омыватели окон, усиленная вентиляция с фильтрацией, удобная и безопасная система доступа и освещения, современный внешний вид. Кабина оснащена механизмом откидывания, который позволяет получить полный доступ к гидравлической трансмиссии трактора при обслуживании и ремонте.