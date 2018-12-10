Завод «Уральские локомотивы» начал первые поставки электропоездов «Ласточка» по заказу Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК). Первые две «Ласточки», поставленные по контракту, 9 декабря отправились по маршруту Санкт-Петербург-Тосно-Санкт-Петербург. Всего до конца года завод в рамках договора выпустит для СЗППК еще два новых пятивагонных электропоезда. Сделка проходит по принципу операционного лизинга, партнером которой выступает «Сбербанк Лизинг».

На направлении «Санкт-Перербург-Тосно-Санкт-Петербург» «Ласточки» заменили устаревшие электрички ЭТ2М. Новый подвижной состав сократит время в пути для пассажиров до 46 минут.

«Запросы на современные скоростные „Ласточки“ поступают из всех регионов страны, спрос на них очень большой, — прокомментировал генеральный директор завода „Уральские локомотивы“ Олег Спаи. — Решения, предлагаемые „Сбербанк-Лизинг“, откроют новые возможности для пригородных компаний, и они смогут пополнять и обновлять подвижной состав электропоездами нового поколения. Мы, в свою очередь, готовы выпускать поезда, соответствующие требованиям заказчиков, в зависимости от условий эксплуатации и интенсивности пассажиропотока».

«Ласточки» — поезда гибкой компоновки. Базовая платформа может быть изменена в зависимости от требований заказчика. В частности, «Ласточки» для СЗППК, построенные на базовой платформе ЭС2Г, отличаются повышенной пассажировместимостью. В салоне вагонов поезда дополнительно размещено 30 посадочных мест.