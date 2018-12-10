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Транспорт и логистика

На маршруте Санкт-Петербург — Тосно пущены новые электропоезда «Ласточка»

  •  © ulkm.ru

Завод «Уральские локомотивы» начал первые поставки электропоездов «Ласточка» по заказу Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК). Первые две «Ласточки», поставленные по контракту, 9 декабря отправились по маршруту Санкт-Петербург-Тосно-Санкт-Петербург. Всего до конца года завод в рамках договора выпустит для СЗППК еще два новых пятивагонных электропоезда. Сделка проходит по принципу операционного лизинга, партнером которой выступает «Сбербанк Лизинг».

На направлении «Санкт-Перербург-Тосно-Санкт-Петербург» «Ласточки» заменили устаревшие электрички ЭТ2М. Новый подвижной состав сократит время в пути для пассажиров до 46 минут.

«Запросы на современные скоростные „Ласточки“ поступают из всех регионов страны, спрос на них очень большой, — прокомментировал генеральный директор завода „Уральские локомотивы“ Олег Спаи. — Решения, предлагаемые „Сбербанк-Лизинг“, откроют новые возможности для пригородных компаний, и они смогут пополнять и обновлять подвижной состав электропоездами нового поколения. Мы, в свою очередь, готовы выпускать поезда, соответствующие требованиям заказчиков, в зависимости от условий эксплуатации и интенсивности пассажиропотока».

«Ласточки» — поезда гибкой компоновки. Базовая платформа может быть изменена в зависимости от требований заказчика. В частности, «Ласточки» для СЗППК, построенные на базовой платформе ЭС2Г, отличаются повышенной пассажировместимостью. В салоне вагонов поезда дополнительно размещено 30 посадочных мест.

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http://ulkm.ru/actions/uralskie-lokomotivy-postavili-lastochki-severo-zapadnoj-prigorodnoj-passazhirskoj-kompanii/

Уральские локомотивы, РЖД
  • Human RS Human RS
    10.12.1816:25:03

    Видео по теме:

    ©Видео с youtube.com

    #1091684
  • dinis karabliov dinis karabliov
    10.12.1816:30:13

    Запросы на Ласточки поступают из всех регионов страны,спрос на них очень большой.Вот это очень радует.

    #1091688
    • Нет аватара Александр Владимирович
      10.12.1819:04:48

      до 2023 года РЖД заказали 1200 вагонов Ласточки,хотелось бы больше,но пока так   

      #1091726
      • Андрей Иванов Андрей Иванов
        10.12.1820:01:19

        Ещё есть Иволги и демиховские!Не забывайте.Как-будто кроме Ласточек для вас больше ничего нет.

        #1091744
        • Нет аватара Александр Владимирович
          10.12.1820:14:38

          причем тут вообще Иволги? тут речь по моему конкретно о Ласточках идет

          Отредактировано: Александр Владимирович~20:15 10.12.18
          #1091747
  • megajob megajob
    10.12.1822:50:59

    Простите того кто не следил и «чернушника» — а что там с локализацией? Сколько уже из «железа» и из стоимости российское, каковы планы и если еще нет то будет ли когда-то 100 русская «ласточка»?    

    #1091800
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