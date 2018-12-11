Росатом выполнил гособоронзаказ на 100% в этом году

Госкорпорация «Росатом» выполнила гособоронзаказ на 100% в этом году, выполнение предприятиями ОПК несколько лет держится на уровне 97-98%. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер по итогам закрытого правительственного часа в Совете Федерации.

«Если в 2012 году процент выполнения запланированных мероприятий [по гособоронзаказу] был около 81%, то за последние несколько лет довели уровень исполнения ГОЗ ежегодного до 97-98%. Это не плохой показатель. В частности, госкорпорация „Росатом“ — стопроцентное исполнение своих обязательств», — сказал он.

По словам вице-премьера, предприятия ОПК вместе с Минобороны РФ наладили ритмичную работу по реализации госпрограммы вооружения.

«Состояние ОПК позволяет выполнять возложенные на него задачи», — добавил вице-премьер.