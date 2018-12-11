Военные моряки получили новейшие водолазные барокомплексы «Спаситель»

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Подразделения ВМФ России получили новейшие водолазные барокомплексы «Спаситель» и гипобарические модули «Эдельвейс». Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны рассказали, что они предназначены для обеспечения водолазных и тренировочных спусков, научных исследований в области поисково-спасательной техники и оказания экстренной помощи

«На снабжение флотов активно поступают барокомплексы „Спаситель“. Данные комплексы позволяют проводить лечебную рекомпрессию при водолазных заболеваниях, оксигенобаротерапию, баротерапию различными дыхательными смесями. Такие комплексы уже поступили в пункты базирования сил Северного флота — в Гаджиево и Североморске, Тихоокеанского флота — в Вилючинске и Владивостоке, а также Балтийского флота — городе Санкт-Петербурге и Черноморского флота — в Севастополе», — рассказали в Минобороны.

По информации ведомства, комплекс «Спаситель» предназначен для обеспечения водолазных и тренировочных спусков, научных исследований в области поисково-спасательной техники и оказания экстренной помощи.

«Наряду с водолазными барокамерами проводится работа по замене существующих в морской авиации флотов высотных барокамер. Примером является новый модуль гипобарический барокамерный «Эдельвейс». Первый такой комплекс уже поставлен в Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске.

«В ближайшие годы планируется оснащение такими комплексами всех флотов», — сообщили в министерстве.

«Оснащение данными комплексами морской авиации позволит на новом технологическом уровне решить вопросы и врачебно- летной экспертизы и высотных тренировок летного состава», — добавили в ведомстве.