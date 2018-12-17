МРК «Мытищи» передан ВМФ России
Сегодня в Балтийске после успешного завершения ходовых и государственных испытаний поднят флаг ВМФ России на малом ракетном корабле «Мытищи» — головном МРК проекта 22800 «Каракурт». МРК «Мытищи» стал первым боевым кораблём, построенным на ЛСЗ «Пелла».
Новый МРК разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург) и отличается от своего предшественника проекта 21631 лучшей мореходностью при сохранении ударных возможностей последнего.
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 800 т.
Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.
Максимальная скорость хода: около 30 узлов
Дальность плавания: 2500 миль
Автономность: 15 суток
Вооружение:
одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»
одна 76-мм артустановка АК-176МА
две 30-мм артустановки АК-630М (у 2-х первых МРК) или ЗРАК «Панцирь-МЕ»
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
Серия:
ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»
Зав. № 251 — заложен
Зав. № 252 — заложен
Зав. № 253 — заложен
Зав. № 257 — заложен
ФГУП «Судостроительный завод «Море»
Зав. № 254 — заложен
Зав. № 255 — заложен
Зав. № 256 — заложен
АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» / ООО «Судостроительный завод «Залив»
Заводской № 801 — заложен в 2016 году — «Циклон»
Заводской № 802 — заложен в 2016 году
Заводской № 803 — заложен в 2017 году
Заводской № 804 — в постройке
Заводской № 805 — в постройке
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