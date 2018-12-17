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Армия и Флот

МРК «Мытищи» передан ВМФ России

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в Балтийске после успешного завершения ходовых и государственных испытаний поднят флаг ВМФ России на малом ракетном корабле «Мытищи» — головном МРК проекта 22800 «Каракурт». МРК «Мытищи» стал первым боевым кораблём, построенным на ЛСЗ «Пелла».

Новый МРК разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург) и отличается от своего предшественника проекта 21631 лучшей мореходностью при сохранении ударных возможностей последнего.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 800 т.

Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: около 30 узлов

Дальность плавания: 2500 миль

Автономность: 15 суток

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 30-мм артустановки АК-630М (у 2-х первых МРК) или ЗРАК «Панцирь-МЕ»

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

Серия:

ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»

Зав. № 251 — заложен 24.12.15 — спущен 29.07.17 — передан 17.12.18 — «Мытищи» (БФ)

Зав. № 252 — заложен 24.12.15 — спущен 24.11.17 — «Тайфун»

Зав. № 253 — заложен 29.07.16 — спущен 05.05.18 — «Шквал»

Зав. № 257 — заложен 24.12.16 — спущен 23.10.18 — «Буря»

ФГУП «Судостроительный завод «Море»

Зав. № 254 — заложен 10.05.16 — «Шторм»

Зав. № 255 — заложен 17.03.17 — «Охотск»

Зав. № 256 — заложен 19.12.17 — «Вихрь»

АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» / ООО «Судостроительный завод «Залив»

Заводской № 801 — заложен в 2016 году — «Циклон»

Заводской № 802 — заложен в 2016 году

Заводской № 803 — заложен в 2017 году

Заводской № 804 — в постройке

Заводской № 805 — в постройке

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Пелла, МРК, 22800, «Мытищи», ВМФ, Балтийский флот
  • Нет аватара vlTepes
    17.12.1809:53:01

    Радость со слезами на глазах.

    #1093442
  • lexat7 lexat7
    17.12.1810:10:24

    Ну вот и дождались!    

    Первый пошел    

    #1093450
    • A_SEVER A_SEVER
      17.12.1810:31:05

      Первый пошел

      Мытищи — 3-й МРК, переданный в этом году ВМФ, а Балтийский флот — 3-й флот, получивший в этом году носитель «Калибров».

      3 МРК (на каждом 1 ПУ на 8 ракет) + 1 фрегат (2 ПУ на 8 ракет) = 40 «Калибров».    

      #1093456
      • lexat7 lexat7
        17.12.1810:50:40

        Ну по проекту то первый    

        Север, кстати, а он ещё и не первый ли корабль ВМФ, построенный на частной верфи, в современной России?

        #1093463
        • A_SEVER A_SEVER
          17.12.1811:43:20

          не первый ли корабль ВМФ, построенный на частной верфи, в современной России?
          Нет — Зеленодольский ССЗ, СФ «Алмаз», Восточная верфь это всё частники.

          #1093468
  • Нет аватара seregin-s1
    17.12.1810:23:07

    Последние надежды на плохую погоду пропали. Семь футов под килем!

    #1093453
    • A_SEVER A_SEVER
      17.12.1811:54:53

      Последние надежды на плохую погоду пропали
      Да, «Ураган в Мытищах» сдали, ждём «Тайфун в Советске» и «Шквал в Одинцово».    

      #1093471
      • Нет аватара malikszh
        17.12.1812:13:41

        Значит мрк Града проекта 21631 тоже переименует.

        #1093477
  • Максим Алпеев
    17.12.1812:11:55

       

    #1093475
  • Нет аватара alex_uns
    17.12.1812:22:40

       

    #1093478
  • Нет аватара evgen0911
    17.12.1812:27:56

       

    #1093481
  • Нет аватара Русь
    17.12.1812:48:48

    Все-таки переименовали) осталось сдать для ТОФ корвет громкий передать

    #1093485
  • Нет аватара Русь
    17.12.1812:52:03

    Кто в курсе; на мрк тайфун силовая установка уже погружена?

    #1093488
  • Максим Алпеев
    17.12.1812:58:58

    Под елочку обещают еще Быкова и к-на Гурьева сдать.

    #1093492
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