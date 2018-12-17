МРК «Мытищи» передан ВМФ России

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Сегодня в Балтийске после успешного завершения ходовых и государственных испытаний поднят флаг ВМФ России на малом ракетном корабле «Мытищи» — головном МРК проекта 22800 «Каракурт». МРК «Мытищи» стал первым боевым кораблём, построенным на ЛСЗ «Пелла».

Новый МРК разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург) и отличается от своего предшественника проекта 21631 лучшей мореходностью при сохранении ударных возможностей последнего.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 800 т.

Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: около 30 узлов

Дальность плавания: 2500 миль

Автономность: 15 суток

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 30-мм артустановки АК-630М (у 2-х первых МРК) или ЗРАК «Панцирь-МЕ»

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

Серия:

ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»

Зав. № 251 — заложен 24.12.15 — спущен 29.07.17 — передан 17.12.18 — «Мытищи» (БФ)

Зав. № 252 — заложен 24.12.15 — спущен 24.11.17 — «Тайфун»

Зав. № 253 — заложен 29.07.16 — спущен 05.05.18 — «Шквал»

Зав. № 257 — заложен 24.12.16 — спущен 23.10.18 — «Буря»

ФГУП «Судостроительный завод «Море»

Зав. № 254 — заложен 10.05.16 — «Шторм»

Зав. № 255 — заложен 17.03.17 — «Охотск»

Зав. № 256 — заложен 19.12.17 — «Вихрь»

АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» / ООО «Судостроительный завод «Залив»

Заводской № 801 — заложен в 2016 году — «Циклон»

Заводской № 802 — заложен в 2016 году

Заводской № 803 — заложен в 2017 году

Заводской № 804 — в постройке

Заводской № 805 — в постройке