«Русбурмаш» реализовал проект «Готовый полигон» на месторождении урана в Бурятии

Месторождение в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия отрабатывает АО «Хиагда», также входящее в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ». Комплексное обустройство эксплуатационных блоков в рамках проекта «Готовый полигон» позволяет снижать затраты на строительство всего добычного комплекса за счет эффективной организации работ и оптимизации времени протекания технологических процессов.

АО «РУСБУРМАШ» выполнило комплексное обустройство двух эксплуатационных блоков месторождения: инженерную подготовку строительной площадки, сооружение и освоение технологических скважин, строительно-монтажные работы по обвязке скважин, устройство систем энергоснабжения и КИПиА. Полный комплекс работ проведен силами обособленного структурного подразделения «Буровой участок № 3».

Всего в ходе реализации проекта сооружено 78 технологических скважин, смонтировано более 2500 п.м. трубопровода для транспортировки технических растворов, при сооружении дорог отсыпано 18 тыс.куб.м скальных пород.

Заявленный объем работ специалисты бурового участка выполнили с существенным опережением графика, за семь месяцев вместо запланированных 12. «Мы продолжаем совершенствовать имеющиеся компетенции, отрабатываем технологии. Сократить сроки помог и опыт в ходе реализации аналогичного проекта на месторождениях в Курганской области», — отметил генеральный директор АО «РУСБУРМАШ» Юрий Миронов.

«Раньше при обустройстве эксплуатационных блоков нам требовалось работать с несколькими подрядчиками, каждый из которых выполнял отдельные виды работ. Теперь мы получили оптимальное комплексное решение, причем более дешевое», — сказал генеральный директор АО «Хиагда» Андрей Гладышев.

Для справки: Комплексное обустройство эксплуатационных блоков в рамках проекта «Готовый полигон» позволяет снижать затраты на строительство всего добычного комплекса за счет эффективной организации работ и оптимизации времени протекания технологических процессов. Полученные результаты позволяют АО «Русбурмаш» предлагать комплексное обустройство блоков другим добывающим предприятиям.