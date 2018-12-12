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Видеоблог

Работу прототипа российского планшета на 40-нанометровом процессоре показали на видео

Недавно в сети появилось видео, демонстрирующее работу прототипа российского планшета на базе 40-нанометрового процессора «Мультикор» 1892ВМ14Я. В основе устройства — российская однокристальная система Салют-ЭЛ24ПМ. В качестве операционной системы используется отечественная защищенная Sailfish Mobile OS RUS. Таким образом, инженеры находятся на пути создания полностью российского устройства.

©Видео с youtube.com

Чип 1892ВМ14Я серии «Мультикор» работает на базе двух ядер ARM Cortex-A9 с тактовой частотой 816 МГц, графического контроллера Mali-300, 2 Гбайт оперативной памяти DDR3 и флеш-накопителя eMMC вместимостью 32 Гбайт (опционально — до 64 Гбайт). Кроме того, платформа «Салют» поддерживает навигацию через ГЛОНАСС/GPS/Beidou и интерфейсы USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet, I2S, I2C, UART, SPI, PWM, MFBSP, GPIO и ряд других.

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https://hi-tech.mail.ru/news/40-nm-rossiyskiy-chip/?frommail=1

Sailfish Mobile OS RUS, Мультикор, Салют
  • Clausson Clausson
    12.12.1814:49:02

    Плюс, конечно.

    Но еще работать и работать.

    #1092255
  • Е.Юрий Е.Юрий
    12.12.1814:50:51

       Очень ждем’c. Только для хорошей работы на рынке понадобится линейка разных моделей и адекватная цена. Удачи им!   

    #1092256
  • Нет аватара A 32
    12.12.1815:25:08

    Это планшет?     Больше похоже на сенсорны дисплей

    #1092264
  • Шачин Алексей Шачин Алексей
    12.12.1817:04:40

    Процессор то российский, но производится в Тайване.У нас Микрон уже лет 5 пытается освоить 65 нм, но пока никак. Кто-нибудь в курсе почему не получается?

    #1092294
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