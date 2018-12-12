Работу прототипа российского планшета на 40-нанометровом процессоре показали на видео

Недавно в сети появилось видео, демонстрирующее работу прототипа российского планшета на базе 40-нанометрового процессора «Мультикор» 1892ВМ14Я. В основе устройства — российская однокристальная система Салют-ЭЛ24ПМ. В качестве операционной системы используется отечественная защищенная Sailfish Mobile OS RUS. Таким образом, инженеры находятся на пути создания полностью российского устройства.

©Видео с youtube.com

Чип 1892ВМ14Я серии «Мультикор» работает на базе двух ядер ARM Cortex-A9 с тактовой частотой 816 МГц, графического контроллера Mali-300, 2 Гбайт оперативной памяти DDR3 и флеш-накопителя eMMC вместимостью 32 Гбайт (опционально — до 64 Гбайт). Кроме того, платформа «Салют» поддерживает навигацию через ГЛОНАСС/GPS/Beidou и интерфейсы USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet, I2S, I2C, UART, SPI, PWM, MFBSP, GPIO и ряд других.