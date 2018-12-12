Испытания двух версий МиГ-35

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Пилоты Летно-испытательного центра Минобороны РФ в Ахтубинске приступили к интенсивным полетам на двух разновидностях глубоко модернизированного истребителя МиГ-35: одноместной и учебно-боевой «спарке».

На сегодняшний день летчики авиацентра совместно со специалистами Корпорации «МиГ» уже оценили работоспособность ряда систем вооружения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также элементов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО). В активной фазе проверок находится комплексная система управления (КСУ). Самолеты выполняют полеты на проверку аэродинамической устойчивости и маневренных характеристик.

В условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия средств РЭБ устойчивость работы бортового радиоэлектронного оборудования МиГ-35 подтвердила свою эффективность во всех эксплуатационных диапазонах.

В ходе интенсивных полётов экипажи самолетов с помощью современных бортовых радиолокационных станций успешно обнаруживали наземные и воздушные цели, как по внешнему целеуказанию, так и с помощью бортовых средств.

Отдельное внимание уделялось оценке эффективности функционирования систем наведения и управления вооружением, проводилась проверка возможностей и характеристик обнаружения бортовой оптико-локационной станцией воздушных, наземных и надводных целей во всех эксплуатационных режимах.

Полёты проводятся в условиях максимально приближенным к боевым, в том числе в реальной помеховой обстановке.

В августе 2018 года в рамках выставки «Армия-2018», проведённой в Парке Патриот, Минобороны России подписало контракт на поставку первой серийной партии самолетов МиГ-35 в интересах Воздушно-космические силы России. В настоящее время Корпорация МиГ завершает окончательную сборку первой партии самолетов и готовится к проведению их приемо-сдаточных испытаний.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/96bsNJJBUrk