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Космонавтика

ВКД-45А: выход в открытый космос выполнен успешно

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/b1p3udsBwRs

Выход в открытый космос по российской программе успешно выполнили космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Сергей Прокопьев. Основной задачей ВКД-45А было обследование внешней поверхности Международной космической станции и бытового отсека корабля «Союз МС-09».

Выходной люк стыковочного отсека «Пирс» (СО1) был открыт в 18:59 мск 11 декабря и закрыт вернувшимися на борт станции космонавтами в 02:44 мск 12 декабря. Общая продолжительность пребывания экипажа Российского сегмента Международной космической станции за её пределами составила 7 часов 45 минут.

При вскрытии экранно-вакуумной теплоизоляции и микро-метеоритной защитной панели на внешней поверхности бытового отсека корабля «Союз МС-09» было обнаружено небольшое отверстие, которое не несет никакой опасности для экипажа МКС. Оно также не будет угрожать безопасности экипажа корабля при его возвращении на Землю 20 декабря.

Отверстие находится в бытовом отсеке, который отделяется от спускаемого аппарата в скором времени после расстыковки с МКС, а затем сгорает в атмосфере Земли. Сергей Прокопьев, Александр Герст и Серина Ауньен-Чэнселлор будут все это время находиться в спускаемом аппарате.

Выход космонавтов в открытый космос и их работа за пределами космического корабля транслировалась в прямом эфире.

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https://www.roscosmos.ru/25846/

МКС, космонавтика, Союз МС-09
  • Павел Александров
    13.12.1801:29:10

    так они разобрались кто и когда мог сделать это отверстие в корпусе станции или это секретные сведения? Или только потрещали-попиарились и затихли?    

    Виновник появления нештатного отверстия в корпусе космической станции есть и его нужно ( желательно) найти и представить публично !

    Отредактировано: Павел Александров~01:30 13.12.18
    #1092406
    • Нет аватара Wegrim
      13.12.1801:44:52

      так они разобрались кто и когда мог сделать это отверстие в корпусе станции или это секретные сведения? Или только потрещали-попиарились и затихли?

      Это должна установить комиссия после возвращения экипажа на Землю. Во время выхода были как раз взяты материалы с места возникновения отверстия, которые и будут исследовать.

      #1092407
    • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
      13.12.1814:27:52

      Надо на месте привести приговор в исполнение? Так это не кино — на следующей минуте фильма решения не принимаются.

      #1092487
      • Павел Александров
        13.12.1814:40:13

        понятно, что не наши парни это сделали — остаются америкашки. А из-за мнимой полит корректности наши, даже если что-то и выяснят, могут опять молча сглотнуть, как это раньше уже много раз делали. Так что не фантазируй — мой вопрос совсем не киношный )).

        Например, мне все еще вспоминается наш космонавт Леонов, который только РОдину не продавал, когда делал все, многократно меняя свои показания, чтобы защитить америкашек с их фейковым полетом на Луну    

        Отредактировано: Павел Александров~14:45 13.12.18
        #1092489
        • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
          13.12.1816:46:36

          Ты дорости хоть до коленки Леонова, а потом уже можешь писать свои измышлизмы!   

          #1092512
  • Всеволод Воробьёв Всеволод Воробьёв
    13.12.1812:12:26

    а ведь сначала думали на нашего космонавта Олега артемьева, после его видео, когда он шлем сверлил

    #1092459
  • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
    13.12.1816:55:26

    Наши космонавты успешно справились с очень сложной задачей. МОЛОДЦЫ!!!   

    А насчёт отверстия:

    Из двух возможных вариантов ( американцы на орбите и засланный казачёк в МИКе на Байконуре ) компетентные органы давно должны были выбрать один. Ибо все, кто имел доступ к сборке корабля в МИКе — на Земле и в шаговой доступности. А теперь — сбор доказательств этой версии.

    Мне кажется, что вариант с МИКом — единственно разумный. И последующая авария ракеты «Союз» — тому подтверждение. Диверсант(ы) — в МИКе. И, надеюсь, они уже арестованы.

    #1092514
    • Нет аватара Wegrim
      13.12.1817:27:28

      Не уверен, что дело в «диверсантах», скорее в банальном рукожопстве и последующей попытке его скрыть. Да, потом был неудачный запуск Союза, но это все может быть стечением разных обстоятельств. В любом случае, наказать виновных все равно нужно строго, потому что оправданий тут нет, а также сделать выводы для предотвращения подобных случаев в будущем.

      А верить в версию, что дыру проделали американцы на орбите — очень странно. Они что, самоубийцы? Им еще работать долгое время с этой дырой, а потом еще и возвращаться на Землю. Да и смысла в этом всем мало, какой профит-то от таких действий? Пилотируемые программы на замену Союзам еще не готовы, пока что это все еще единственный путь на орбиту и с нее.

      #1092526
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