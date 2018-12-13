ВКД-45А: выход в открытый космос выполнен успешно

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Выход в открытый космос по российской программе успешно выполнили космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Сергей Прокопьев. Основной задачей ВКД-45А было обследование внешней поверхности Международной космической станции и бытового отсека корабля «Союз МС-09».

Выходной люк стыковочного отсека «Пирс» (СО1) был открыт в 18:59 мск 11 декабря и закрыт вернувшимися на борт станции космонавтами в 02:44 мск 12 декабря. Общая продолжительность пребывания экипажа Российского сегмента Международной космической станции за её пределами составила 7 часов 45 минут.

При вскрытии экранно-вакуумной теплоизоляции и микро-метеоритной защитной панели на внешней поверхности бытового отсека корабля «Союз МС-09» было обнаружено небольшое отверстие, которое не несет никакой опасности для экипажа МКС. Оно также не будет угрожать безопасности экипажа корабля при его возвращении на Землю 20 декабря.

Отверстие находится в бытовом отсеке, который отделяется от спускаемого аппарата в скором времени после расстыковки с МКС, а затем сгорает в атмосфере Земли. Сергей Прокопьев, Александр Герст и Серина Ауньен-Чэнселлор будут все это время находиться в спускаемом аппарате.

Выход космонавтов в открытый космос и их работа за пределами космического корабля транслировалась в прямом эфире.