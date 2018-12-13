Строительство краболова проекта 03070 на СЗ «Пелла»

На судостроительном заводе «Пелла» (г. Санкт-Петербург) продолжается строительство головного краболовного судна проекта 03070.

Заказчиком судна является дальневосточная рыболовная компания «Антей».

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 1835 т.

Главные размерения: длина — 50.5 м, ширина — 12 м, осадка — 6.6 м.

Максимальная скорость хода: 12 узлов

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 30 человек

Судно предназначено для донного лова краба конусными ловушками с последующей сортировкой и перегрузкой в решетчатые корзины и транспортировкой живого краба в специальных изолированных цистернах (RSW-танках) вместимостью около 450 куб. метра.