Добавить статью
Фотофакты

Строительство краболова проекта 03070 на СЗ «Пелла»

На судостроительном заводе «Пелла» (г. Санкт-Петербург) продолжается строительство головного краболовного судна проекта 03070.

  •  © instagram.fhen1-1.fna.fbcdn.net

Заказчиком судна является дальневосточная рыболовная компания «Антей».

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 1835 т.

Главные размерения: длина — 50.5 м, ширина — 12 м, осадка — 6.6 м.

Максимальная скорость хода: 12 узлов

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 30 человек

Судно предназначено для донного лова краба конусными ловушками с последующей сортировкой и перегрузкой в решетчатые корзины и транспортировкой живого краба в специальных изолированных цистернах (RSW-танках) вместимостью около 450 куб. метра.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.instagram.com/matrosjeleznyak/

Пелла, краболов, Санкт-Петербург, 03070
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,