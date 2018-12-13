Строительство краболова проекта 03070 на СЗ «Пелла»
На судостроительном заводе «Пелла» (г. Санкт-Петербург) продолжается строительство головного краболовного судна проекта 03070.
Заказчиком судна является дальневосточная рыболовная компания «Антей».
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 1835 т.
Главные размерения: длина — 50.5 м, ширина — 12 м, осадка — 6.6 м.
Максимальная скорость хода: 12 узлов
Дальность плавания: 6000 миль
Автономность: 30 суток
Экипаж: 30 человек
Судно предназначено для донного лова краба конусными ловушками с последующей сортировкой и перегрузкой в решетчатые корзины и транспортировкой живого краба в специальных изолированных цистернах (RSW-танках) вместимостью около 450 куб. метра.
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