В Новосибирской области открыто новое фармацевтическое производство

13 декабря в Кольцово Новосибирской области на территории Научно-производственного предприятия «Вектор-БиАльгам» запущена линия розлива инъекционных лекарственных форм препаратов (вакцин, сывороток).

Объём производства вакцины с введением новой линии возрастёт в 10 раз по сравнению с текущими показателями (от 1 до 10 млн доз в год).

Всего обновленное производство позволит выпускать около 30 различных препаратов. Среди них — вакцины против всех видов гепатита и клещевого энцефалита. Ассортимент и объем производства могут быть увеличены в зависимости от потребностей рынка.

Общий объём инвестиций в создание производственных линий составил более 600 млн рублей. Проект нового производства был одобрен Советом по инвестициям Новосибирской области и получил государственную поддержку в размере 52 млн рублей.

На предприятии создано 55 новых рабочих мест. Срок окупаемости новой линии — 1 год. Помимо выпуска препаратов в современной форме шприц-доз, предприятие будет выпускать вакцину в ампулах и флаконах.





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По данным Минэкономразвития Новосибирской области, на начало 2018 года Россия импортировала более 70% компонентов вакцин и около 95% субстанций для медицинских препаратов-дженериков. Сертификация площадки в Новосибирской области на соответствие международному стандарту GMP позволит сибирякам выпускать конкурентоспособные отечественные препараты, а затем и выводить их на зарубежные фармацевтические рынки. Предприятие планирует экспортировать до 15% продукции.

АО «Вектор-БиАльгам» является единственным в России производителем вакцины против гепатита А. Предприятие входит в четвёрку ведущих предприятий мира по выпуску этой вакцины.

Выпускает вакцину гепатита А, пробиотические препараты и продукты функционального питания, биомассу и лизаты пробиотических бактерий для B2B рынка, кисломолочную продукцию.

Предприятие сертифицировано по системе GMP (производство вакцины гепатита А), НАССР (производство БАДов и кисломолочной продукции). Осуществляет поставки по всей территории России и экспорт в страны СНГ. Обеспечивает государственные заказы департаментов министерств здравоохранения субъектов Российской Федерации, правоохранительных и силовых структур России; БАДов и кисломолочной продукции — фармацевтические организации, аптечные и торговые сети России.





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