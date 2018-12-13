«Вертолеты России» поставили Минобороны партию Ми-8АМТШ

Улан-Удэнский авиационный завод, входящий в холдинг «Вертолеты России», передал Министерству обороны РФ партию многоцелевых военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ, досрочно выполнив контракт с военным ведомством. Машины были приняты представителями Воздушно-космических сил после успешного прохождения всех видов испытаний, предусмотренных условиями государственного контракта и технической документации.

Поставки вертолетной техники по соглашениям, заключенным в рамках государственного оборонного заказа, составляют значимую часть портфеля заказов «Вертолетов России». Также холдинг по контрактам сопровождения жизненного цикла осуществляет сервисное обслуживание и модернизацию вертолетов, находящихся в эксплуатации.

Вертолеты Ми-8АМТШ способны перевозить до 37 военнослужащих, до 4000 кг грузов внутри фюзеляжа или крупногабаритных грузов массой до 4000 кг на внешней подвеске. Широкий набор средств вооружения и системы повышения боевой живучести позволяют вертолетам эффективно выполнять любые поставленные задачи. Вертолеты Ми-8АМТШ также могут быть использованы для проведения поисково-спасательных и медико-эвакуационных операций, а также для выполнения различных специальных задач. Они оборудованы современным пилотажно-навигационным оборудованием и комплексом связи. Кроме того, вертолеты адаптированы для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в ночных условиях на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки с необозначенных площадок.