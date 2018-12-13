В московском технопарке «Калибр» открыта фабрика цифровой печати на ткани

13 декабря российская компания «SolstudioTextileGroup» открыла в технопарке «Калибр» фабрику цифровой печати на ткани. Впервые в России на одной площадке представлен весь цикл цифрового текстильного производства, начиная с разработки дизайна и эскиза.

Мощность фабрики, созданной компанией «Solstudio Textile Group», позволит печатать до 1,6 млн погонных метров тканей в год. В планах поставки тканей не только российским компаниям, но и европейским. В ближайшее время фабрика «Solstudio» начнет сотрудничество с компанией «БАСК» (также резидент технопарка «Калибр»), которые производят пуховики на температуры ниже 60 °C, а также городскую верхнюю одежду, палатки для арктических экспедиций и массового туризма, одежду для высотного альпинизма и походов выходного дня.

Вокруг этой фабрики в будущем планируют сформировать кластер креативной индустрии — дизайнерских студий и швейных производств.

На территории «Калибра» уже начато строительство еще одного корпуса, где разместят десятки инновационных предприятий. Общая площадь технопарка увеличится до 92 100 кв. м. Объем инвестиций в проект составит 2,83 млрд рублей. В новом производственно-лабораторном корпусе будут экологически чистые наукоемкие производства, компании НИОКР, инжиниринговые компании и проектные бюро. Это также означает, что в столице будут созданы новые рабочие места. В настоящее время в технопарке работает около 5000 человек.