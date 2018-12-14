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Новые заводы и цеха

В Вологодской области запущен завод по производству фибролитовых плит и стеновых панелей

  •  © vologda-oblast.ru

В Череповце состоялся тестовый запуск производства уникальной для строительного рынка продукции — фибролитовых стеновых панелей и плиты.

Компания «Фиброплит», реализующая проект, является якорным резидентом индустриального парка «Череповец» и планирует пополнить ряды экспортеров Вологодской области. Продукция предприятия, в первую очередь, будет ориентирована на стройиндустрию европейских стран — Финляндии, Дании, Германии.

Плита толщиной 100 миллиметров обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, а также отличается высокой экологичностью. Сырье для производства — кругляк осины — будет добываться на делянках череповецкого фанерно-мебельного комбината — инвестора нового завода. Уже сейчас производитель планирует реализовать пилотный проект по строительству ФАПа из фибролитовых плит в Вологодском районе.

Проект производства фибролитовых плит и стеновых панелей реализуется при поддержке «Фонда развития моногородов». Компания получила льготный кредит в 946 миллионов рублей при общем объеме инвестиции 2,5 млрд рублей.

На данный момент на заводе работают 72 человека, но число будет увеличено до 138 сотрудников.

Сотрудничество Фонда и региона стартовало еще в 2015 году. Главная цель — создание и реализация новых инвестпроектов в моногородах. В рамках взаимодействия в 2017 году построен и введен в эксплуатацию индустриальный парк «Череповец». Финансирование инженерной и транспортной инфраструктуры составило 875,3 млн. рублей, из них 95% - средства Фонда.

Сегодня помимо компании «Фиброплит» резидентом парка является ООО «Техносталь», еще три проекта одобрены к реализации. Число созданных рабочих мест в этом году — 96.

ООО «Фиброплит» является не только резидентом индустриального парка, но также и резидентом территории опережающего развития. Статус ТОСЭР город металлургов получил в августе 2017 года.

Резидентами территории развития, а это 6 предприятий, привлечено свыше 1 млрд. рублей инвестиций, создано 168 рабочих мест. Основные сферы деятельности — машиностроение, пищевое и промышленное производство, овощеводство и растениеводство.

  •  © st.cherinfo.ru

  •  © st.cherinfo.ru

  •  © st.cherinfo.ru

  •  © st.cherinfo.ru

  •  © vologda-oblast.ru

  •  © vologda-oblast.ru

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https://vologda-oblast.ru/novosti/v_gorode_metallurgov_zapustili_zavod_po_proizvodstvu_fibrolitovykh_plit_i_stenovykh_paneley_na_territorii_industrialnogo_parka_cherepovets/

Вологодская область, деревообработка, малый и средний бизнес, новый завод
  • Великоросс Великоросс
    14.12.1814:33:36

    Первый резидент индустриального парка «Череповец» запускает завод

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Великоросс~14:33 14.12.18
    #1092758
  • Нет аватара Дед Мазай
    14.12.1814:37:12

    Продукция предприятия, в первую очередь, будет ориентирована на стройиндустрию европейских стран — Финляндии, Дании, Германии.

    А сами так и будем жить в бетонных панелях?

    Отредактировано: Дед Мазай~14:37 14.12.18
    #1092760
    • Human RS Human RS
      14.12.1814:47:57

      А сами так и будем жить в бетонных панелях?

      Опять набрасываем? Кто это «мы»? Лично вы можете жить где угодно, в том числе в пригороде в домике из этих плит. В чем проблема то?

      ЗЫ.И кстати, хорошо, что тебя забанили навсегда. Мусор нужно вовремя убирать.

      Отредактировано: Human RS~17:21 14.12.18
      #1092764
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      14.12.1816:15:05

      А сами так и будем жить в бетонных панелях?

      Да. Ваша участь печальна    

      #1092791
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