В Вологодской области запущен завод по производству фибролитовых плит и стеновых панелей

В Череповце состоялся тестовый запуск производства уникальной для строительного рынка продукции — фибролитовых стеновых панелей и плиты.

Компания «Фиброплит», реализующая проект, является якорным резидентом индустриального парка «Череповец» и планирует пополнить ряды экспортеров Вологодской области. Продукция предприятия, в первую очередь, будет ориентирована на стройиндустрию европейских стран — Финляндии, Дании, Германии.

Плита толщиной 100 миллиметров обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, а также отличается высокой экологичностью. Сырье для производства — кругляк осины — будет добываться на делянках череповецкого фанерно-мебельного комбината — инвестора нового завода. Уже сейчас производитель планирует реализовать пилотный проект по строительству ФАПа из фибролитовых плит в Вологодском районе.

Проект производства фибролитовых плит и стеновых панелей реализуется при поддержке «Фонда развития моногородов». Компания получила льготный кредит в 946 миллионов рублей при общем объеме инвестиции 2,5 млрд рублей.

На данный момент на заводе работают 72 человека, но число будет увеличено до 138 сотрудников.

Сотрудничество Фонда и региона стартовало еще в 2015 году. Главная цель — создание и реализация новых инвестпроектов в моногородах. В рамках взаимодействия в 2017 году построен и введен в эксплуатацию индустриальный парк «Череповец». Финансирование инженерной и транспортной инфраструктуры составило 875,3 млн. рублей, из них 95% - средства Фонда.

Сегодня помимо компании «Фиброплит» резидентом парка является ООО «Техносталь», еще три проекта одобрены к реализации. Число созданных рабочих мест в этом году — 96.

ООО «Фиброплит» является не только резидентом индустриального парка, но также и резидентом территории опережающего развития. Статус ТОСЭР город металлургов получил в августе 2017 года.

Резидентами территории развития, а это 6 предприятий, привлечено свыше 1 млрд. рублей инвестиций, создано 168 рабочих мест. Основные сферы деятельности — машиностроение, пищевое и промышленное производство, овощеводство и растениеводство.