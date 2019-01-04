В Ноябрьске (Ямал) начал работу новый плавательный бассейн

Именно в эти праздничные дни в Ноябрьске открылся новый плавательный бассейн «Аляска». Техническая сдача объекта из-за новогодней спешки состоялась ещё в декабре, сегодня же завершены все отделочные и пуско-наладочные работы, а бассейн наполнен водой. Общая площадь бассейна — порядка 900 м2. Длина чаши бассейна — 25 метров, глубина от 1,4 до 2,1 м. Ширина одной дорожки в соответствии с евростандартами — 2,1 м. Всего дорожек семь. Ширине дорожек при проектировке бассейна уделили особое внимание, чтобы впоследствии посетители не испытывали дискомфорта во время плавания. Помимо бассейна посетители смогут воспользоваться услугами хамама и сауны.

Ввод бассейна в эксплуатацию позволил обеспечить рабочими местами ещё тридцать жителей города. Сметная стоимость объекта — 120 миллионов рублей. Финансирование полностью взяла на себя компания местного бизнесмена, депутата и почётного гражданина Ноябрьска. Совсем недавно другой предприниматель построил в городе новую клинику, что наглядно подтверждает возможность развития социальной сферы даже в условиях, когда региональные власти не желают заниматься муниципальными проблемами.