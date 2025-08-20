© sever-press.ru

В Ноябрьске открылся спортивный комплекс «Факел», его возведение приурочено к 50-летнему юбилею нефтяной столицы Ямала празднование которого состоится на следующей неделе. Трёхэтажный комплекс возведён в новом, девятом микрорайоне города. Общая площадь комплекса более восьми тысяч квадратных метров. Здесь расположился современный универсальный спортзал с трибунами для более чем 300 человек, залы для игры в настольный теннис, занятий фитнесом и боксом. В спортивных залах предусмотрены панорамные окна, из которых открывается вид на лес. Любители спорта смогут заниматься здесь баскетболом, мини-футболом, боксом и настольным теннисом.

В новом спорткомплексе есть зал для секции баскетбола — раньше спортсмены занимались в школе «Арктика». Отдельно оборудован зал для бокса с двумя стандартными площадками без помостов. В него перейдут спортсмены, которые до этого тренировались в старом помещении далеко от центра города. Любители настольного тенниса тоже нашли тут свой дом — долгое время они занимались в тесном подвале детсада.

В тренажерном зале установлено современное оборудование (27 тренажеров), есть медкабинеты, зона допинг-контроля, комната отдыха, душевые. Спорткомплекс доступен инвалидам-колясочникам благодаря удобному пандусу.

Торжественную церемонию провёл известный спортивный комментатор, а позже он выступил вместе со своей группой Guber Band. «Факел» стал вторым крупным спортивным объектом, появившимся в Ноябрьске за последние два года. В 2024 году в городе был открыт Центр единоборств «Северный характер» , уже ставший популярным местом среди спортсменов и молодёжи.

