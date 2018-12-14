В Свердловской области восстановлен молочный комплекс СХПК «Путиловский»

14 декабря в селе Останино Алапаевского района Свердловской области открылся животноводческий комплекс СХПК «Путиловский», построенный взамен ликвидированного в связи со вспышкой туберкулеза коров в начале 2018 года. Тогда под нож пошли 700 коров, сотни людей остались без работы.

Восстановление началось в июне 2018 года. На реализацию инвестиционного проекта из средств областного бюджета было выделено почти 72 млн рублей в виде субсидий. Сейчас животноводческий комплекс — два реконструированных корпуса по 200 голов крупного рогатого скота каждый и молочный блок. Комплекс оснащен современным оборудованием: установками поения и доения, навозоуборочными транспортерами, стойловым оборудованием, охладителями, молочным такси.

Летом этого года, пока шло строительство животноводческого комплекса, предприятие активно занималось заготовкой кормов для животных. Заготовлено 970 тонн сена, 12720 тонн сенажа.

Для комплектования стада в ноябре приобретено 404 головы племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления.

В настоящее время на предприятии работает 119 человек.

По словам председателя СХПК «Путиловский» Вадима Хорькова, в кратчайшие сроки предприятие планирует выйти на прежние показатели по растениеводству и животноводству.

«В 2019 году мы планируем произвести около двух тысяч тонн молока. Посевные площади в 2019 году составят 2950 гектаров. С начала 2019 года планируем начать реконструкцию животноводческого помещения для содержания молодняка крупного рогатого скота на 200 голов в деревне Кабакова. Там же до 2021 года планируем провести реконструкцию ещё одного животноводческого помещения для беспривязного содержания нетелей», — поделился планами руководитель.