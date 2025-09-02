© avatars.dzeninfra.ru

2 сентября на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме начата сварка кузова первого российского высокоскоростного поезда. Такие составы будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, разгоняясь до 400 км/ч.

В настоящее время на "Уральских локомотивах" ведётся строительство комплекса по производству высокоскоростных поездов. Общая площадь новых объектов составит 67 тыс. кв. м. Стоимость работ оценивается в 44 млрд рублей. Генеральный подрядчик "Синара-Девелопмент" планирует завершить строительство к концу 2026 года.

С запуском комплекса по производству поездов для ВСМ появится возможность одновременно выпускать до 300 вагонов скоростных и высокоскоростных электропоездов в год.

Опытный образец первого в России высокоскоростного электропоезда планируется отправить на сертификационные испытания в 2027 году, они продлятся до конца первого квартала 2028 года.

Новый поезд будет иметь восемь вагонов, четыре класса обслуживания и сможет перевозить более 450 пассажиров. Он будет отличаться аэродинамической формой, что снизит шум и расход энергии.

К концу 2028 года на линии будет эксплуатироваться 28 поездов, а к 2030 году их количество увеличится до 43. Проект является примером достижения технологического суверенитета, так как в его реализации участвуют более 150 российских поставщиков и изготовителей из 36 субъектов Российской Федерации.

