Российские атомщики впервые в истории произвели обогащение радиоизотопа никель-63

На Электрохимическом заводе в г. Зеленогорск Красноярского края (входит в Топливную компанию «Росатома» ТВЭЛ) впервые в истории атомной отрасли произведено обогащение газоцентрифужным методом радиоактивного изотопа никель-63 до уровня более 69%.

Работы выполнены в рамках широкой отраслевой кооперации по созданию бета-вольтаических источников тока. Радиоизотоп никель-63, обладающий уникальными свойствами мягкого бета-излучения без опасного гамма-излучения, не существует в природе.

Высокий уровень обогащения по изотопу никель-63 необходим для разработки источников энергии длительного срока действия, производство которых планируется организовать на одном из предприятий Госкорпорации «Росатом».

Потенциальные области применения — космическая техника, медицина (источники тока для кардиоимплантантов и других биостимуляторов), телекоммуникационное оборудование, продукция военно-промышленного комплекса, объекты промышленности и инфраструктуры.

Компактные «атомные батарейки» со сроком службы до 50 лет, с одной стороны, отвечают современным тенденциям приборостроения и радиоэлектроники (миниатюризация и снижение энергопотребления функциональных узлов), с другой — будут крайне востребованы в приборах и системах, где замена источников питания затруднительна, высокозатратна или небезопасна.

Первичная наработка никеля-63 произведена путем облучения стабильного изотопа никель-62 в исследовательском реакторе ИВВ-2М Института реакторных материалов. В Радиевом институте им. В.Г. Хлопина была выполнена радиохимическая очистка облученного материала и синтезирован рабочий газ, который затем был обогащен по изотопу никель-63 в каскаде газовых центрифуг в АО «ПО ЭХЗ».

В 2019 году специалисты АО «ПО ЭХЗ» в рамках выполняемого НИОКР планируют достигнуть обогащения изотопу никель-63 на уровне более 80%. Исходный никель-62 для этих работ в настоящее время находится на облучении в энергетическом реакторе РБМК-1000 на Ленинградской АЭС.

АО «ПО «Электрохимический завод» — крупнейший в мире производитель стабильных изотопов газоцентрифужным методом и входит в первую пятерку мировых производителей изотопов.