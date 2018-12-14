В Кировской области открыли новый животноводческий комплекс

14 декабря в селе Елгань Унинского района Кировской области открылся новый молочный комплекс. Он состоит из родительного отделения на 200 голов, молочно-товарной фермы на 400 голов и телячьей деревни на 200 голов.

«Все объекты уже начали работать. Телячья деревня сначала была построена на 150 голов, сейчас увеличена до 200. В домиках телята растут быстро, меньше болеют. Все объекты построены по современным технологиям, так что комфорт коровам, большое воздушное пространство, мягкие полы — это всё соблюдено. Остальное доделаем в процессе работы», — рассказал директор ООО СХП «Елгань» Олег Мусихин.

«Всё построено на собственные средства, плюс кредиты. Сейчас кредиторская задолженность у нас уже выше годового оборота средств. Наша главная надежда — чтобы цена на молоко не падала ниже 25 рублей. Я за год уже 30 миллионов потерял, но что делать? Новую ферму надо запускать в любом случае, так что реву да делаю».