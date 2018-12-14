В Приморском крае начато строительство завода «Русский минтай»

Русская Рыбопромышленная Компания приступила к строительству рыбоперерабатывающего завода «Русский минтай» на территории ТОР «Надеждинская» в Приморском крае.

Первая очередь рыбоперерабатывающего завода будет введена в эксплуатацию не позднее 2021 года. Основной продукцией первой очереди завода станет филе и фарш минтая. Мощность переработки составит более 100 тонн готовой продукции в день. На следующем этапе инвестор намерен увеличить мощность завода примерно на 20% и расширить продуктовую линейку за счет выпуска продукции в категориях «готово к приготовлению» и «готово к употреблению».

Вторая очередь завода будет нацелена на выпуск высококачественных доступных продуктов глубокой переработки, в том числе — в категории «готово к употреблению», для российского рынка, а также экспорта в Китай и на рынки Азии.

Общие инвестиции в строительство составят до 1,5 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию завода «Русский минтай» РРПК получит дополнительные квоты на добычу 14,5 тысяч тонн минтая и сельди.

«Проект строительства завода „Русский минтай“ вступил в основную фазу, начал обретать реальные очертания. Скоро на месте строительной площадки появится современное производство, которое даст Приморскому краю новые рабочие места, потребителям — высококачественную продукцию, произведенную в России из российского сырья, бюджету — дополнительные налоговые отчисления», — прокомментировал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов.