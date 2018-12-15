Новые медицинские объекты открылись в Брянской и Московской областях

В Брянске открылся диализный центр

Диализный центр, способный принимать до 100 пациентов с хронической почечной недостаточностью в сутки, открылся 6 декабря в Брянске.

Медицинский центр оснащён 20 аппаратами искусственной почки. Работа организована в три смены. Лечение осуществляется по полису ОМС, то есть для пациентов анализы, консультации медиков, сам гемодиализ являются бесплатными.

«В настоящее время в Брянской области заместительная почечная терапия проводится на базе четырех отделений гемодиализа, оснащенных 89 аппаратами искусственной почки, которые могут оказать помощь 416 пациентам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что постоянное диализное обслуживанием сейчас проходят более 330 человек.

Ввод в эксплуатацию нового центра позволит повысить доступность заместительной почечной терапии для жителей региона и создаст определенный резерв мест для проведения этого вида заместительной терапии.

Диализный центр создан в рамках государственно-частного партнерства.

Новую поликлинику открыли в Шаховской

Амбулаторно-поликлиническое отделение на 100 посещений в смену открыли 10 декабря в городском округе Шаховская Московской области.

«В существующей поликлинике в г. о Шаховская ведется смешанный приём взрослого и детского населения. Ввод нового здания позволит нам организовать отдельный амбулаторно-поликлинический прием детского населения г. о Шаховская и стоматологическое отделение», — приводятся в сообщении слова представителя Министерства здравоохранения региона.

Общая площадь учреждения, которое сможет принимать до 100 человек в смену, составляет более 856 кв. м.

Как отметили в областном Минздраве, на освободившихся площадях существующей поликлиники планируется разместить клинико-диагностическую лабораторию и психоневрологическую службу, которые в настоящее время располагаются в жилом доме и в здании стационара соответственно.

http://mosreg.ru/sobytiya...ka-otkrylas-v-shakhovskoi