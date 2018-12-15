Новые медицинские объекты открылись в Брянской и Московской областях
В Брянске открылся диализный центр
Диализный центр, способный принимать до 100 пациентов с хронической почечной недостаточностью в сутки, открылся 6 декабря в Брянске.
Медицинский центр оснащён 20 аппаратами искусственной почки. Работа организована в три смены. Лечение осуществляется по полису ОМС, то есть для пациентов анализы, консультации медиков, сам гемодиализ являются бесплатными.
«В настоящее время в Брянской области заместительная почечная терапия проводится на базе четырех отделений гемодиализа, оснащенных 89 аппаратами искусственной почки, которые могут оказать помощь 416 пациентам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что постоянное диализное обслуживанием сейчас проходят более 330 человек.
Ввод в эксплуатацию нового центра позволит повысить доступность заместительной почечной терапии для жителей региона и создаст определенный резерв мест для проведения этого вида заместительной терапии.
Диализный центр создан в рамках государственно-частного партнерства.
Новую поликлинику открыли в Шаховской
Амбулаторно-поликлиническое отделение на 100 посещений в смену открыли 10 декабря в городском округе Шаховская Московской области.
«В существующей поликлинике в г. о Шаховская ведется смешанный приём взрослого и детского населения. Ввод нового здания позволит нам организовать отдельный амбулаторно-поликлинический прием детского населения г. о Шаховская и стоматологическое отделение», — приводятся в сообщении слова представителя Министерства здравоохранения региона.
Общая площадь учреждения, которое сможет принимать до 100 человек в смену, составляет более 856 кв. м.
Как отметили в областном Минздраве, на освободившихся площадях существующей поликлиники планируется разместить клинико-диагностическую лабораторию и психоневрологическую службу, которые в настоящее время располагаются в жилом доме и в здании стационара соответственно.
http://mosreg.ru/sobytiya...ka-otkrylas-v-shakhovskoi
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- Сергей Котенко
- 15.12.201814:09
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