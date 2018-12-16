«БАМстроймеханизация» завершила строительство пролётных строений на важнейшей стройке ЗабЖД.

Значимой вехой в строительстве чётного железнодорожного моста через реку Зея между станциями Свободный и Арга на 7817-м км Транссиба стало соединение его основной конструкции после её строительства сразу с двух берегов. После этого рабочие приступили к опусканию моста на постоянные опоры.

Соединение пролётных строений с порядковыми номерами 3 и 4 произошло 5 декабря. .

Железнодорожный мост через Зею длиной 982 м строится с мая 2016 года. Как рассказал заместитель начальника Читинской дирекции по комплексной реконструкции и строительству Сергей Рыбаков, подготовка стройки началась ещё раньше — в декабре 2015 года, когда были подготовлены площадки для посёлка вахтовиков и места для складирования стройматериалов.

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Ещё на этапе проектирования было принято решение изменить изначальную идею по реконструкции существующего в этом месте железнодорожного моста. Выяснили что опоры его, 1936 года постройки, очень слабые. Новый мост был запроектирован в 25 метрах от старого, на новой оси. Это потребовало сооружения новой железнодорожной насыпи, длина которой по каждому берегу реки составила по 1,3 км, а общий объём отсыпки составил более 1 млн куб. м.

Все стройматериалы были завезены на место строительства заблаговременно. Это десять новых опор, которые ставили на сваи по новой технологии, а также семь металлических пролётных строений, масса каждого из которых составляет около 800 т. Длина двух береговых пролётов составляет по 33 м, семи остальных — по 127,7 м.

При строительстве пролётов с одного берега работники управляющей компании «БАМстроймеханизация» использовали новый универсальный мостовой кран, который позволяет монтировать пролёт непосредственно «в навес», без дополнительных опор. Со второго берега рабочие действовали по традиционной технологии. Отработали в срок и в слаженном режиме.

Теперь очередь за опусканием моста на опоры, монтажом безбалластного мостового полотна и верхнего строения пути, а также сооружений контактной сети. Уже в августе 2019 года планируется временное переключение движения на новый мост, чтобы загнать на него путевые машины, произвести выправку, пробивку, динамическую стабилизацию сооружения. После этого мост будет вновь закрыт для смены инвентарных рельсов на бесстыковой путь. Как сообщил Сергей Рыбаков, новый мост по плану должен быть сдан в эксплуатацию к 1 октября 2019 года. Общая сумма вложений в строительство этого моста составит 4,7 млрд рублей.