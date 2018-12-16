Уралмашзавод расширяет станочный парк

На Уралмашзаводе введен в эксплуатацию первый станок, приобретенный в рамках инвестиционной программы, которую реализует на предприятии его стратегический партнер — Газпромбанк. Еще четыре современных обрабатывающих центра будут установлены в начале 2019 года. Новое оборудование позволит значительно сократить трудоемкость работ и увеличить производительность, что важно при растущих объемах производства.

Итальянский горизонтально-расточный обрабатывающий центр Рама Speedram 1000 оснащен современной системой управления, его комплектация позволяет производить полный цикл обработки деталей всей продукции — от экскаваторного и дробильно-размольного до подъемно-транспортного оборудования. Новый центр будет эксплуатироваться в круглосуточном режиме. «Ввод станка в эксплуатацию позволит существенно пересмотреть технологические процессы: если раньше разные виды обработки осуществлялись на нескольких станках, то теперь все эти операции можно проводить на одном», — отметил начальник управления по инвестициям Уралмашзавода Дмитрий Уткин.

Инвестиционная программа Газпромбанка — основного стратегического партнера Уралмашзавода — утверждена в конце 2017 года, она направленна на модернизацию и техническое переоснащение производства. Так, в январе 2019 года начнется монтаж еще четырех итальянских станков: двух, уже поступивших на предприятие, горизонтально-расточных центров Pama (будут расположены на единой платформе), токарно-карусельного станка компании Pietro Carnaghi и токарно-фрезерного обрабатывающего центра производства Safop. По словам Дмитрия Уткина, в 2018 году также проведена модернизация 10 станков механообрабатывающего производства, переоснащение еще одного запланировано на начало следующего года.

Процессы техперевооружения проходят и на сварочном производстве. В рамках инвестпрограммы будет модернизирована часть парка действующего оборудования, также планируется покупка новых машин и аппаратов для всех переделов сварочного производства — от заготовительного до покрасочного.

«Наша первостепенная задача — сделать качественный технологический рывок: внедрение современных технологий, автоматизация производства позволят повысить качество продукции, значительно снизить трудоемкость работ, увеличить производительность труда. Все это крайне важно при растущих объемах производства», — отметил генеральный директор УЗТМ Сергей Смолин.

По итогам 9 месяцев 2018 года объем выпуска товарной продукции Уралмашзавода увеличился на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По предварительным расчетам, реализация инвестпрограммы в полном объеме будет способствовать стабильному росту этого показателя в 2019 году.