На Михайловском ГОКе запущен второй дробильно-конвейерный комплекс за 10 млрд рублей

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Основное технологическое оборудование для дробильно-конвейерного комплекса (ДКК) поставили российские компании, включая Уралмашзавод.

ДКК-2 расположен на северо-восточном борту центральной части карьера. Протяженность конвейеров составляет около 2,4 км, максимальный угол наклона — 13 градусов, а скорость движения ленты достигает 5,25 м/с.

Переход на конвейерную транспортировку руды — стратегический шаг в развитии Михайловского ГОКа, отметил генеральный директор «Металлоинвеста» Олег Крестинин.

«В 2020 году был запущен первый дробильно-конвейерный комплекс мощностью 15 млн тонн руды в год. Благодаря запуску ДКК-2 комбинат сможет транспортировать до 50 млн тонн руды ежегодно. Новая система сокращает экологическое воздействие, снижает объем вскрыши и себестоимость железорудного концентрата за счет оптимизации схемы транспортировки. В переработку будут вовлечены дополнительные запасы руды с высоким содержанием железа, освобожденные от железнодорожной инфраструктуры».

Комплекс включает дробильно-перегрузочную установку (ДПУ), три перегрузочных узла, конвейерные эстакады с четырьмя ленточными конвейерами, погрузочно-складской комплекс со штабелеукладчиком и рудным складом, ремонтно-механический участок и трансформаторную подстанцию.

После завершения пуско-наладочных работ и запуска ДКК-2 в эксплуатацию руда будет доставляться карьерными самосвалами грузоподъемностью 130-240 тонн из забоев на дробильно-перегрузочную установку.

С нижних горизонтов карьера дробленая руда поднимается на поверхность, где ее складирует в штабели. Затем она отгружается экскаваторами в железнодорожные составы для дальнейшей транспортировки на обогатительную фабрику.

Максимальная производительность ДКК-2 будет достигнута поэтапно. В 2025 году запланировано транспортировать до 30 млн тонн руды.

В ноябре 2020 года Металлоинвест запустил на Михайловском ГОКе крутонаклонный дробильно-конвейерный комплекс (ДКК-1) производительностью 15 млн тонн руды в год. Его конвейер длиной 700 метров обеспечивает подъем на высоту 215 метров под углом наклона 37 градусов.

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