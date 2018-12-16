В Калининградской области начато строительство молочного комплекса на 3600 голов КРС

Новый животноводческий комплекс в поселке Красный Яр Гвардейского городского округа рассчитан на 3 600 голов дойного стада. Объем производства молока здесь будет достигать около 30 тысяч тонн в год. Финансовую поддержку крупному инвестпроекту группы компаний «Залесское молоко"оказало АО «Россельхозбанк». Вложения банка составят 3 млрд рублей и будут предоставлены по программе льготного кредитования.

Первый камень в строительство объекта заложен 14 декабря.

Группа компаний «Залесское молоко» — один из лидеров молочной отрасли Калининградской области, вертикально интегрированная компания, выполняющая полный цикл производства молочных продуктов. В состав агрохолдинга входит три животноводческих комплекса, а также ферма для содержания молодняка крупного рогатого скота.

Производственные мощности группы компаний составляют около 130 тонн молока в сутки. На данный момент предприятие выпускает 128 наименований продукции, которая поставляется не только по Калининградской области, но и с 2014 года — в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург.

Калининградская область является одним из лидеров развития молочного отрасли в России. Благодаря внедрению прогрессивных технологий и использованию последних селекционных достижений область стабильно входит в первую тройку рейтинга российских регионов по надою молока на одну корову в сельхозорганизациях.

В частности, на фермах ГК «Залесское молоко» средний надой от коровы превышает 9 000 килограммов в год, для сравнения — средний надой по России составляет 5 650 килограммов.

Ввиду высокой продуктивности крупного рогатого скота в 2016 году Калининградская область впервые за постсоветский период начала поставки племенных скота в другие регионы страны. За три года калининградские сельхозпроизводители (продажу осуществляет ГК «Залесское молоко») поставили в регионы России около 3 000 голов высокопродуктивного скота.