Крупный животноводческий комплекс мясного направления заработал под Воронежем

Новый комплекс расположен в Рамонском районе Воронежской области рядом с существующими мощностями ГК «Заречное».

Площадь откормочной площадки (фидлота) составляет 210 га. Комплекс рассчитан на 45 тыс. голов единовременного содержания. На площадке индивидуального содержания — 8 тыс. телят. В индивидуальных домиках на откормочных площадках уже содержат более 4 тыс. телят (преимущественно голштинской породы), которых выкупили с молочных ферм региона.

Животные живут в домиках 60 дней. Затем их переводят в телятники и на месяц объединяют в группы. После этого бычки на три месяца попадают на открытые фидлоты с навесами, где живут группами по 90 голов. Затем животных перегоняют на основной фидлот.

Инвестиции в строительство комплекса по выращиванию телят молочной породы для производства мраморной говядины ГК «Заречное» в Воронежской области составили 5,5 млрд рублей.

Возведение животноводческого комплекса началось в октябре 2017 года. Особенность проекта состоит в том, что бычков планируется приобретать у молочных хозяйств в первые дни их жизни. Таким образом, производители молока избавят себя от издержек по вынужденному содержанию скота. Чтобы получить высококачественную мраморную говядину, на предприятии используется специальная технология откорма.

Комплекс заработал в августе 2018 года. Срок окончательной реализации проекта — июнь 2019 года. На декабрь 2018-го большинство площадок ввели в эксплуатацию.

ГК «Заречное» является одним из крупнейших производителей мраморной говядины в России. Сейчас комплекс по разведению КРС и производству мраморной говядины включает 12 ферм для маточного поголовья в 24 тыс. голов, а также мясокомбинат мощностью более 150 тонн говядины в день. Стоимость проекта составляет порядка 12 млрд рублей. Сейчас «Заречное» делает мраморную говядину из абердин-ангусской породы под торговой маркой «Праймбиф».