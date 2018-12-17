В Краснодаре открыт комбинат хлебопродуктов мощностью более 70 тыс. т в год

Первый резидент индустриального парка «Краснодар» розничной сети «Магнит» начал свою работу. Кубанский комбинат хлебопродуктов — один из крупнейших в России. Его площадь составляет более 26,2 тыс. кв. метров. Он рассчитан на производство более 70 тыс. тонн продукции в год. Это позволит закрыть до 60% потребности сети в данных товарных категориях.

Предприятие будет специализироваться на производстве мучных кондитерских, макаронных, бараночно-сухарных изделий и будет производить более 30 наименований товаров. В рамках проекта на предприятии построены три производственные линии: линия хлебобулочной продукции — рулетов, кексов, маффинов, линия по выпуску макаронных изделий и линия по производству баранок, сушек и соломки.

С запуском нового предприятия на полную мощность будет создано 500 рабочих мест. На сегодняшний день на комбинате работает 390 человек.

«Строительство выполнено в очень короткие сроки. Это для нас важный объект. Здесь мы реализуем ту стратегию „Магнита“,к оторая предполагает развитие собственных торговых марок. Та продукция, которую здесь будут производить, будет поставляться во все наши магазины во всех регионах страны — от Краснодара до Красноярска», — сообщила генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова. По ее словам, высокий процент роботизации производства позволяет контролировать качество продукции.

Как сообщал ранее директор дирекции по собственным производствам розничной сети «Магнит» Вячеслав Краснояров, благодаря широкой географии торговой сети «Магнит» товары, произведенные на Кубани, будут реализовываться не только в крае, но везде, где есть магазины компании — в 65 субъектах страны.

Он также отмечал, что индустриальный парк уже сейчас способен обеспечивать бесперебойную работу предприятий-резидентов и имеет для этого достаточно энергоресурсов, необходимых современному промышленному производству.

Как сообщалось, «Магнит» рассчитывает полностью запустить индустриальный парк к концу 2020 года. Он будет включать производства грибов с вертикально интегрированным заводом по выпуску компоста, макаронных изделий, кондитерских изделий, замороженных полуфабрикатов, мороженого, замороженных овощей и фруктов, соков, детского питания, консервированных овощей и фруктов, замороженной выпечки, гигиенических принадлежностей, бытовой химии и косметики, рыбных деликатесов и снеков, колбасных изделий, плавленых сыров и масла, кормов для животных. Инвестиции в парк оценивались в сумму порядка 40 млрд рублей.