В Чеченской Республике запустили первый в регионе цех по переработке сои

Запуск прошел в конце ноября текущего года. Цех появился при комбикормовом заводе, продукция которого используется как в птицеводстве, так и молочном и мясном животноводстве республики.

Мощность производства линии — 1 тонна сырья в час. Этого достаточно для покрытия потребности в регионе, при необходимости у цеха есть потенциал для ее увеличения. Общий объем инвестиций при строительстве комбикормового завода составил 70 млн рублей.

По словам руководителя завода Алауди Каримова, до запуска цеха им приходилось закупать основной ингредиент — соевый жмых и соевое масло из других регионов, что сильно увеличивало стоимость комбикормов.

Необходимость приобретения дорогого сырья натолкнула его на идею создания своего производства по переработке сои. Отсутствие переработки сои в республике объясняется также сложным технологическим процессом.

Алауди Каримов отмечает, что запуск линии позволил им существенно удешевить себестоимость комбикормов. Сою для переработки в настоящее время приходится закупать из других регионов. Несмотря на высокое белковое содержание (более 40%), данная культура еще практически не культивируется в Чечне.

Производимая цехом продукция уже заинтересовала сельхозтоваропроизводителей не только республики, но и соседних регионов. Начались поставки продукции в Дагестан, ведутся переговоры о поставке кормов в Ингушетию.