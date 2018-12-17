В Новгородской области ОАО «Ермолинское» открыло производство твердых и полутвердых сыров

В 2018 году на животноводческой ферме ОАО «Ермолинское» введено в эксплуатацию оборудование для производства твердых и полутвердых сыров.

Первые поставки твердого сыра «Гауда» предприятие начало 16 декабря, он появился в магазинах фирменной торговли предприятия. На сыр «Гауда» получен сертификат соответствия, и по этому сертификату хозяйство планирует выпускать сыр «Буковинский» и «Эдам». Заложена на созревание первая партия полутвердого сыра сорта «Российский».

Предприятие является племенным репродуктором по разведению черно-пестрой породы крупного рогатого скота. В хозяйстве содержится 568 голов КРС, в том числе дойных коров -305. Прогнозируется, что этом году будет получено 1830 тонн молока. Надой на одну фуражную корову составляет 6001 кг.

ОАО «Ермолинское» имеет собственный цех по переработке молока, мощностью 5 тонн в сутки. Выпускается более 20 наименований молочной продукции — сметана, творог, молоко разной жирности, масло, мягкий сыр, кефир, йогурт.

Уже в январе 2019 года образцы сыра направят на экспертизу для получения сертификата соответствия, который позволит производить и другие сорта полутвердых сыров.

Ферма ОАО «Ермолинское» расположена в д.Ермолино.

По словам руководителя предприятия Виктора Витвицкого, производство твердых и полутвердых сыров позволит хозяйству перерабатывать больше молока в летний период, когда его производство возрастает, а спрос на молочную продукцию падает.

Сертифицированная молочная продукция поставляется в бюджетные организации Новгородского района и в розничную сеть фирменной торговли ОАО «Ермолинское».