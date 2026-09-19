Завод в Великом Новгороде закроет две трети потребности ВСМ в путевых плитах
19 сентября новый завод в Великом Новгороде начал серийный выпуск плит НГП 4.0 — одного из ключевых элементов безбалластного пути для ВСМ.
Комплекс расположился на территории площадью 28 гектаров, а общая площадь зданий и сооружений застройки составила почти 80 тысяч квадратных метров.
Общая мощность завода превышает 100 тысяч сборочных единиц — более 3,6 млн кв. метров полимерных материалов. В сутки две роботизированные линии должны выпускать около 320 плит, так что на предприятие ляжет две трети всей потребности ВСМ.
На заводе планируется создать около 900 рабочих мест.
Особенностью изделий является специальный «упругий слой» из полимерного материала, который наносится на нижнюю поверхность плиты и защищает элементы конструкции от повреждений в процессе эксплуатации.
Верхняя высокотехнологичная плита позволит обеспечить безопасность движения, а также скорости, которые заложены в высокоскоростной магистрали. Эта плита собирает информацию о себе, о движении, и в течение 50 лет сможет ей делиться. Это практически цифровой планшет из бетона.
Всего на ВСМ будут работать два завода по выпуску таких безбалластных плит для верхнего строения пути — в Новгородской и Тверской областях. Плюс возводят 14 заводов для свай (их понадобится около миллиона на всю дорогу) и 10 полигонов для мостовых конструкций.
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