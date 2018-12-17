В Ставропольском крае ОАО «Сыродел» запустило цех сухих молочных продуктов

Крупнейший изготовитель сыров на Ставрополье — ОАО «Сыродел» — запустил новое производственное подразделение — цех сухих молочных продуктов: проект реализован при финансовой поддержке банка ВТБ.

Он предоставил ОАО «Сыродел» 100 млн рублей сроком на пять лет. Деньги были направлены на приобретение производственного оборудования для оснащения цеха. Сделка была заключена в октябре 2017 года. Средства выданы в рамках совместной с Министерством сельского хозяйства РФ программы льготного кредитования АПК.

Цех позволит предприятию выпускать дополнительно до 2,7 тыс. тонн продукции в год. Также на производстве появятся новые рабочие места. Благодаря запуску новой линии предприятие стало одним из первых в крае производителей сухой сыворотки с использованием новейших технологий. Кроме того, линия позволяет дополнительно выпускать и сухое молоко.

История завода «Сыродел» начиналась с небольшого цеха по приемке и переработке молока, открытого в центре села Винодельного в 1930 г. В 1971 году завод переместили в г. Ипатово, во вновь построенные здания и сооружения. Специализирован был на выработке твердого сыра. «Сыродел» -современное, технически оснащенное предприятие высокой культуры производства. Самое крупное предприятие по выпуску сыров на Ставрополье. Производственная мощность — 150 тонн переработки молока в сутки. Ассортимент молочной продукции — более 30 наименований.

Александр Дыренко, руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в СКФО, отметил: «Компания „Сыродел“ — один из лидеров в своей отрасли в СКФО. Руководство предприятия прикладывает много усилий, чтобы сохранить достигнутые позиции на рынке, инвестируя значительные ресурсы в расширение и модернизацию производственной базы, а также осваивает новые сферы деятельности, являющиеся инновационными не только для самой компании, но и для представителей молочной отрасли региона в целом. Для гармоничного развития экономики округа необходимо поддерживать такие проекты и предприятия, которые активно ищут новые точки роста и развития бизнеса».

«Предприятие завершило самый большой и трудоемкий проект за последнее время. Мы не просто возвели новый цех с нуля — мы запустили производство продуктов, которые многие региональные компании пищевой промышленности были вынуждены закупать в других регионах по причине их недостатка в крае, — подчеркнул Александр Вильгоцкий, генеральный директор ОАО „Сыродел“. — Мы рады, что существующие эффективные программы поддержки предприятий АПК дают возможность реализовывать такие важные инвестиционные проекты за счет привлечения дополнительных средств по льготным ставкам».