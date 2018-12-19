Алтайская компания начала поставки фито-грибной продукции в Словению

Алтайский фармацевтический завод «Гален» начал поставки в Словению уникальных фито-грибных препаратов на основе алтайских грибов и трав. Крупная партия товара будет направлена на экспорт до конца года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Впервые в этом году была выпущена партия продукции, в которых принципы фитотерапии соединились с фунготерапией — лечением грибами. Эта серия привлекла и партнеров в Словении — страна ЕС начала сотрудничать с нашей компанией в этом году. Объемы поставок планируется увеличить до нового года в два раза», — сказали в компании.

В производстве применяются алтайские грибы и травы, кора деревьев. На сегодня, как отмечают на предприятии, подобная продукция на основе грибов выпускается только на нескольких заводах в России. Впервые производить ее именно в сочетании трав и грибов начали на Алтае. География общих поставок продукции на основе алтайских природных компонентов — Армения, Белоруссия, Германия, Казахстан, Сербия. При этом, как отмечают в компании, опыт алтайских ученых по работе с травами интересен и специалистам в других странах.

Фармзавод «Гален» входит в Алтайский биофармацевтический кластер. Предприятие производит более 200 наименований продукции на растительной основе.