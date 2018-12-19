В Дагестане запустили первые рисоперерабатывающие заводы

18 декабря в Кизлярском районе Дагестана открылись рисоперерабатывающие заводы АО «Кизлярагрокомплекс» и СПК «Риск». Это первые рисоперерабатывающие предприятия в регионе.

Торжественные церемонии открытия прошли в селах Черняевка и Малая Арешевка Кизлярского района Дагестана.

Оба предприятия функционируют уже некоторое время. За этот период они вместе переработали около 10 тыс. тонн сырья.

В настоящее время мощность расположенного в с. Черняевке завода «Кизлярагрокомплекс» составляет 60 тонн в сутки. Общая стоимость проекта составила 60 млн рублей, финансирование шло за счёт собственных средств. Строительство было начато в первом квартале 2018 года.

«Пока мы перерабатываем собственный рис-сырец, но со следующего года планируем закупать дополнительные объемы сырья и, соответственно, увеличивать переработку», — поделился планами руководитель предприятия.

Рисовая крупа фасуется в мешки вместимостью от пяти до двадцати кг. Также имеется отдельный упаковочный станок, который фасует продукт в 800-граммовые пакеты. Готовые упаковки маркируются фирменным логотипом «Дарман». Рассказывает заместитель генерального директора АО «Кизлярагрокомплекс» Мавлед Хизриев.

По словам Хизриева, все сорта рисовой крупы соответствует требованиям ГОСТа. Также оборудована спец лаборатория, где проверяют качество риса.

Мощность завода СПК «Риск» в Малой Арешевке пока вдвое меньше, чем у соседей (30 тонн в сутки). Однако в планах в 2019 году увеличить собственные посевные площади, построить новые складские помещения и зерносушильный комплекс, а также запустить фасовочные линии.

Если ранее весь выращенный на полях республики рис отправлялся на переработку в Краснодарский край, то теперь выращенная местными аграриями культура будет перерабатываться на современных производствах на месте. Это позволит увеличить поступления налогов в виде НДС.

Дагестан занимает второе место в стране в области рисоводства. В 2018 году сельхозпроизводителями республики под рис было засеяно 19,5 тыс. га, собранный урожай превысил 86 тыс. тонн.

На 2019 год намечено открытие еще одного рисоперерабатывающего производства в Кизлярском районе — завода на базе ООО «Нива».