На базе ООО «Салаватстекло Каспий» в Дагестане открыли новую линию по производству энергоэффективного стекла с солнцезащитными и многофункциональными покрытиями.

Запуск новой линии предоставит республике не только высокотехнологичные рабочие места и востребованную продукцию, но и покажет пример передовых технологий, которые позволят Дагестану укрепить позиции на международной арене. Новое производство станет важнейшим элементом масштабных инфраструктурных проектов республики.

Выбор поставщика оборудования и проектирование новой производственной линии началось ещё в январе 2025 года. В её создание было вложено около 2,4 млрд рублей — в том числе 1 млрд рублей займа от федерального Фонда развития промышленности по программе «Проекты развития».

Ожидается увеличение мощности предприятия до 12 млн кв. м. стекла ежегодно, где доля новой продукции будет составлять около трети от общего объёма выпуска. Благодаря открытию новой линии появилось 34 новых рабочих места, а прогнозируемый объём налоговых отчислений в бюджет до 2030 года оценивается в 1 млрд рублей.

«Продукция востребована на многих рынках — и за рубежом, и в России, поэтому спрос на неё будет. И мы сделаем всё для того, чтобы поддержать руководство завода в развитии и продвижении продукции на рынках»

Можно сказать, что запуск новой линии по производству энергоэффективного стекла заметно повысит конкурентоспособность ООО «Салаватстекло Каспий». Высокотехнологичная продукция, снижающая теплопотери зимой и защищающая от перегрева летом, востребована не только в инфраструктурных проектах Дагестана и России, но и имеет высокий спрос за границей. На экспорт продукция дагестанского завода пойдет в Казахстан, Грузию, Турцию и другие страны СНГ.