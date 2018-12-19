В Московской области на фабрике «Пантелемоне» запущена линия по производству носков

В городском округе Шатура началось производство мужских носков.

В планах компании — выпуск 60 тысяч пар носков ежемесячно, или порядка полумиллиона в год. Первая партия продукции поступит в продажу в новом году. Пока на новой линии работают в одну смену восемь человек из ближайших поселков Осаново и ЦУС «Мир». Как сказал директор компании Александр Старостин, будет набрана еще одна смена работников.

Производственная компания работает в городском округе Шатура с 2009 года, расположена она в поселке Осаново-Дубовое. Сегодня на фабрике трудятся порядка 90 человек, и помимо носков она выпускает трикотаж для мужчин: футболки, толстовки, термобелье, домашние комплекты, трусы. Модельный ряд обновляется каждый сезон, а качество проверяется несколько раз: на этапе подготовки ткани, при влажно-тепловой обработке, а также в ОТК.