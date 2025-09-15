Подпишись
вчера 24
Великоросс Новые заводы и цеха

Новое швейной производство запустили в подмосковной Лобне

© storage.yandexcloud.net

В Лобне начала работу новая швейная фабрика «Золотое руно». Предприятие будет выпускать разнообразную одежду — от простых футболок и поло до сложных изделий: летных курток, пальто и шуб.

Особое внимание фабрика уделяет инновациям. Так, совместно с исследовательским центром здесь разработана уникальная технология производства сенсорных перчаток.

видео

https://vk.com/...-54612375_92889

Источник: regions.ru

