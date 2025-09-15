Новое швейной производство запустили в подмосковной Лобне
В Лобне начала работу новая швейная фабрика «Золотое руно». Предприятие будет выпускать разнообразную одежду — от простых футболок и поло до сложных изделий: летных курток, пальто и шуб.
Особое внимание фабрика уделяет инновациям. Так, совместно с исследовательским центром здесь разработана уникальная технология производства сенсорных перчаток.
