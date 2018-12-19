«Ижорские заводы» отгрузили верхний блок для третьего энергоблока АЭС «Куданкулам» (Индия). В конструкцию блока входит металлоконструкция и крышка. Последняя является съемной частью реактора, она предназначена для уплотнения реактора, размещения приводов системы управления и защиты (СУЗ) реактора, выводов каналов внутриреакторного контроля и удержания от всплытия внутрикорпусных устройств и тепловыделяющих сборок. Металлоконструкция блока ограничивает горизонтальные перемещения чехлов приводов СУЗ при сейсмических воздействиях.

«Ижорские заводы» создают для третьего энергоблока АЭС «Куданкулам» комплект оборудования, включающего корпус реактора ВВЭР-1000 с внутрикорпусными устройствами и верхним блоком и другое оборудование. Часть его уже изготовлена и отгружена заказчику: в октябре ВВЭР-1000 отправился в Индию и находится сейчас в пути.

Предприятие также сделало оборудование первого контура для первых двух энергоблоков АЭС, включая корпуса атомных реакторов ВВЭР-1000 с внутрикорпусными устройствами и транспортные шлюзы для перезагрузки ядерного топлива и ведения плановых ремонтов. В настоящее время в производстве компании находится также оборудование для четвертого энергоблока, которое предприятие изготавливает в соответствии с договором от июня 2016 года.

Росатом, который строит в Индии АЭС «Куданкулам», уже ввел в эксплуатацию первый и второй блоки этой станции. Блок № 2 был подключен к сети в августе 2016 года, в январе 2017 года выведен на 100% мощности, а 30 марта 2017 года — передан в гарантийную эксплуатацию. Планируется, что в 2023 году и в 2024 году в гарантийную эксплуатацию будут переданы третий и четвертый блоки соответственно.

«Ижорские заводы» — машиностроительное предприятие в Петербурге, проектирующее и изготавливающее оборудование для объектов использования атомной энергии, химического и нефтегазового машиностроения. Входит в состав ОАО «Объединенные машиностроительные заводы».